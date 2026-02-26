O Flamengo saiu em desvantagem na Recopa Sul-Americana depois de ser derrotado pelo Lanús, por 1 a 0, na Argentina. Os clubes se enfrentam novamente nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Se o Rubro-Negro conseguir a virada e ficar com o título, esta será a sexta Recopa vencida por brasileiros em cima de clubes argentinos.
Foram nove jogos do torneio entre brasileiros e argentinos, com cinco taças para o Brasil e quatro para a Argentina. Apenas três vezes um clube brasileiro vencedor da Libertadores foi derrotado na Recopa: São Paulo (2006), Palmeiras (2021) e Botafogo (2025).
Nas últimas três edições a Argentina levou vantagem. O River Plate venceu o Athletico campeão da Sulamericana em 2019, enquanto Palmeiras e Botafogo foram derrotados por Defensa Y Justicia e Racing. No geral, os clubes brasileiros somados tem 12 títulos da competição, já os argentinos têm dez.
Veja todas as finais da Recopa Sul-americana entre brasileiros e argentinos
1996
Grêmio (L)
Independiente
1998
Cruzeiro(L)
River Plate
2006
Boca Juniors
São Paulo (L)
2011
Internacional (L)
Independiente
2014
Atlético-MG (L)
Lanús
2018
Grêmio (L)
Independiente
2019
River Plate (L)
Athlético
2021
Defensa y Justicia
Palmeiras (L)
2025
Racing
Botafogo (L)