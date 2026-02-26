O Flamengo saiu em desvantagem na Recopa Sul-Americana depois de ser derrotado pelo Lanús, por 1 a 0, na Argentina. Os clubes se enfrentam novamente nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Se o Rubro-Negro conseguir a virada e ficar com o título, esta será a sexta Recopa vencida por brasileiros em cima de clubes argentinos.

Foram nove jogos do torneio entre brasileiros e argentinos, com cinco taças para o Brasil e quatro para a Argentina. Apenas três vezes um clube brasileiro vencedor da Libertadores foi derrotado na Recopa: São Paulo (2006), Palmeiras (2021) e Botafogo (2025).

Nas últimas três edições a Argentina levou vantagem. O River Plate venceu o Athletico campeão da Sulamericana em 2019, enquanto Palmeiras e Botafogo foram derrotados por Defensa Y Justicia e Racing. No geral, os clubes brasileiros somados tem 12 títulos da competição, já os argentinos têm dez.

Veja todas as finais da Recopa Sul-americana entre brasileiros e argentinos

1996

Grêmio (L)

Independiente

1998

Cruzeiro(L)

River Plate

2006

Boca Juniors

São Paulo (L)

2011

Internacional (L)

Independiente

2014

Atlético-MG (L)

Lanús

2018

Grêmio (L)

Independiente

2019

River Plate (L)

Athlético

2021

Defensa y Justicia

Palmeiras (L)

2025

Racing

Botafogo (L)