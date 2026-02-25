A noite desta quinta-feira (26) promete ser decisiva no Rio de Janeiro. O Flamengo recebe o Lanús no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da grande final da Recopa Sul-Americana de 2026. Após o revés na partida de ida, o Rubro-Negro conta com a força de sua torcida para buscar a virada e o título internacional.

Cenário da decisão: a missão do Flamengo

O confronto coloca frente a frente o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana de 2025. No primeiro duelo, disputado em La Fortaleza, na Argentina, o Lanús venceu por 1 a 0. Esse resultado obriga o time comandado por Filipe Luís a vencer por dois ou mais gols de diferença para levantar a taça ainda no tempo normal.

Caso o Flamengo vença por apenas um gol de diferença, a decisão irá para a prorrogação. Persistindo a igualdade no placar agregado, o campeão será definido na disputa de pênaltis. O Lanús, por sua vez, joga pela vantagem do empate para ficar com o troféu.

Estratégias e momento das equipes

O Flamengo encara a partida como a primeira grande final do ano, buscando afastar a irregularidade do início de temporada. A expectativa é de um Maracanã lotado empurrando a equipe desde o primeiro minuto. A estratégia deve focar em pressionar a saída de bola adversária sem descuidar da defesa, evitando sofrer um gol que complicaria drasticamente a situação no agregado.

Do outro lado, o técnico Mauricio Pellegrino deve montar o Lanús com uma postura cautelosa. A equipe argentina tentará explorar o nervosismo e a necessidade de ataque dos brasileiros para aproveitar os espaços e contra-atacar. A solidez defensiva demonstrada na ida será novamente testada, agora em um ambiente de forte pressão.

Onde assistir e arbitragem

A arbitragem da final será comandada pelo uruguaio Gustavo Tejera. Para os torcedores que não estiverem no estádio, a partida terá transmissão exclusiva dos canais do grupo Disney: