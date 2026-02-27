O Flamengo foi derrotado em pleno Maracanã, por 3 a 2, na noite desta quinta-feira 27, e viu o Lanús, da Argentina, faturar sua primeira Recopa Sul-Americana de 2026.
Com o resultado, os clubes argentinos empataram em 5 a 5 o retrospecto contra brasileiros em finais entre os dois países. Esta foi a quarta vez que um clube brasileiro vencedor da Libertadores foi derrotado pelo campeão da Sul-Americana na Recopa. Os outros foram São Paulo (2006), Palmeiras (2021) e Botafogo (2025).
Esta foi também a quarta vitória seguida de um argentino no duelo .O River Plate venceu o Athletico, campeão da Sulamericana, em 2019, enquanto Palmeiras e Botafogo foram derrotados por Defensa Y Justicia e Racing.
O Brasil ainda leva vantagem (13 a 12) no retrospecto geral da competição, disputada desde 1989. O Boca Juniors é o maior campeão com quatro taças (1990, 2005, 2006 e 2008).
Todas as finais da Recopa Sul-americana entre brasileiros e argentinos
1996
Campeão: Grêmio (Libertadores)
Vice: Independiente
1998
Cruzeiro (L)
River Plate
2006
Boca Juniors
São Paulo (L)
2011
Internacional (L)
Independiente
2014
Atlético-MG (L)
Lanús
2018
Grêmio (L)
Independiente
2019
River Plate (L)
Athlético
2021
Defensa y Justicia
Palmeiras (L)
2025
Racing
Botafogo (L)
2026