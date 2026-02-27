O Flamengo foi derrotado em pleno Maracanã, por 3 a 2, na noite desta quinta-feira 27, e viu o Lanús, da Argentina, faturar sua primeira Recopa Sul-Americana de 2026.

Com o resultado, os clubes argentinos empataram em 5 a 5 o retrospecto contra brasileiros em finais entre os dois países. Esta foi a quarta vez que um clube brasileiro vencedor da Libertadores foi derrotado pelo campeão da Sul-Americana na Recopa. Os outros foram São Paulo (2006), Palmeiras (2021) e Botafogo (2025).

Esta foi também a quarta vitória seguida de um argentino no duelo .O River Plate venceu o Athletico, campeão da Sulamericana, em 2019, enquanto Palmeiras e Botafogo foram derrotados por Defensa Y Justicia e Racing.

O Brasil ainda leva vantagem (13 a 12) no retrospecto geral da competição, disputada desde 1989. O Boca Juniors é o maior campeão com quatro taças (1990, 2005, 2006 e 2008).

Todas as finais da Recopa Sul-americana entre brasileiros e argentinos

1996

Campeão: Grêmio (Libertadores)

Vice: Independiente

1998

Cruzeiro (L)

River Plate

2006

Boca Juniors

São Paulo (L)

2011

Internacional (L)

Independiente

2014

Atlético-MG (L)

Lanús

2018

Grêmio (L)

Independiente

2019

River Plate (L)

Athlético

2021

Defensa y Justicia

Palmeiras (L)

2025

Racing

Botafogo (L)

2026