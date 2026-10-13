O Palmeiras finalizou a preparação para o confronto de ida das semifinais da Copa Libertadores contra o Fluminense na manhã desta terça-feira, 13, na Academia de Futebol. O elenco realizou ajustes de tática posicional e um trabalho recreativo antes do embarque para o Rio de Janeiro.

A novidade foi o atacante Ramón Sosa. O paraguaio sofreu um trauma na coxa direita durante o clássico contra o Corinthians e havia passado por reavaliação médica. Recuperado das dores, trabalhou sem restrições com o restante do grupo e foi relacionado para o duelo continental.

Provável escalação

O principal desfalque do Palmeiras será o técnico Abel Ferreira, que cumpre suspensão automática após ser expulso contra a LDU na fase anterior.

A provável formação titular tem: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Joaquín Piquerez; Jhon Arias, Vitor Roque e Flaco López.

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida de volta está agendada para 21 de outubro, em São Paulo.