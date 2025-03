Onde assistir Boston River x Bahia

O embate entre Boston River e Bahia marca um momento crucial na busca por uma vaga na fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. Este confronto, que ocorre nesta quinta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), no Uruguai, é o primeiro de dois jogos que definirão qual equipe avançará no torneio. O Bahia, sob o comando de Rogério Ceni, busca retornar à fase de grupos da competição, algo que não acontece desde 1989. A equipe brasileira chega embalada após eliminar o The Strongest com uma vitória convincente de 3 a 0.

Por outro lado, o Boston River, equipe uruguaia, almeja um feito inédito em sua história: participar da fase de grupos da Libertadores. Na fase anterior, o time superou o Ñublense do Chile com um placar agregado apertado de 2 a 1. A expectativa é alta para o confronto, que promete ser disputado e emocionante.

Torcida do Bahia – Fonte: Instagram/@ecbahia

Quais são as prováveis escalações

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo Paramount, disponível tanto no pay-per-view quanto em streaming. Os especialistas já começaram a fazer suas previsões para o resultado do jogo. André Donke aposta em uma vitória do Bahia por 2 a 0, enquanto Rafael Marques prevê um placar de 2 a 1 para o time brasileiro. Ubiratan Leal também acredita em um triunfo do Bahia por 2 a 0.

Expectativas para o confronto de volta

O técnico do Boston River, Jádson Viera, deve manter a mesma formação que segurou o Melgar na fase anterior. A provável escalação inclui Antúnez no gol, com Acosta, Gómez, Bortagaray e Martínez na defesa. No meio-campo, Vera, Chiappini e Barcia devem ser os titulares, enquanto López, Adamo e Gutiérrez formam o ataque.

Do lado do Bahia, Rogério Ceni contará com o retorno dos titulares, que foram poupados na semifinal do Campeonato Baiano para estarem em plena forma para a Libertadores. A equipe deve entrar em campo com Marcos Felipe no gol, Gabriel Xavier, Kanu, Ramon Mingo e Luciano Juba na defesa. No meio, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro são esperados, enquanto Ademir, Luciano Rodríguez e Erick Pulga devem compor o ataque.

Próximos passos após o duelo

A partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira (13) em Salvador, será decisiva para as aspirações de ambas as equipes. O Bahia espera contar com o apoio de sua torcida na Fonte Nova para garantir a classificação. Já o Boston River buscará surpreender fora de casa e conquistar a tão sonhada vaga na fase de grupos.

Com ambos os times motivados e preparados, o confronto promete ser uma verdadeira batalha em campo, com cada equipe dando o máximo para alcançar seus objetivos na competição continental.

