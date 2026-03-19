As semifinais da Copa Libertadores Sub-20 2026 acontecem nesta quinta-feira, 19, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Flamengo e Palmeiras buscam vaga na decisão do principal torneio de base do continente. Seus adversários são, respectivamente, o Olimpia, do Paraguai, e o Santiago Wanderers, do Chile.

Horários e onde assistir aos jogos

O duelo entre Flamengo e Olimpia será às 16h (de Brasília) e terá transmissão no Sportv 3, na Flamengo TV e no Canal GOAT. O confronto entre Palmeiras e Santiago Wanderers, por outro lado, será às 20h30 (de Brasília) e será transmitido por Sportv 2, TV Palmeiras, N Sports, Xsports e Canal GOAT.

Flamengo x Olimpia (PAR) – 16h (de Brasília) – Transmissão: Sportv 3, Flamengo TV e Canal GOAT

– 16h (de Brasília) – Transmissão: Sportv 3, Flamengo TV e Canal GOAT Palmeiras x Santiago Wanderers (CHI) – 20h30 (de Brasília) – Transmissão: Sportv 2, TV Palmeiras, N Sports, Xsports e Canal GOAT

Os vencedores dos confrontos de hoje se enfrentarão na grande final, marcada para o próximo domingo, 22. O horário da decisão, porém, ainda será definido pela Conmebol.

Caminho das equipes até a semifinal

Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo avançaram à fase eliminatória de forma invicta. O Flamengo garantiu a liderança do Grupo A, com sete pontos, em uma campanha de duas vitórias e um empate. O Palmeiras, assim como o rival brasileiro, terminou na liderança do grupo B, com os mesmos sete pontos, e uma campanha de dois triunfos e um empate.