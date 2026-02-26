O Bahia está eliminado da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Na fase prévia do principal torneio continental, o Tricolor de Aço acabou perdendo dentro de casa nos pênaltis para O’Higgins, do Chile, e se despediu de forma precoce. Fora também da Copa do Nordeste, o Bahia vê agora seu calendário impactado.

Após perder no primeiro encontro com O’Higgins, fora de casa, o Bahia precisou de apenas alguns segundos para marcar um gol dentro de casa. O atacante Willian José abriu o caminho do que poderia ser a classificação e, ainda no primeiro tempo, ampliou.

Foi então que Benega diminuiu para os chilenos na etapa final e levou a decisão para os pênaltis. O capitão Éverton Ribeiro acabou desperdiçando a última cobrança que resultou na eliminação precoce na Copa Libertadores.

Como o Tricolor de Aço caiu logo na 2ª fase prévia, não ganhou direito sequer a jogar a Copa Sul-Americana – que vai receber ainda quatro times eliminados da 3ª fase da Libertadores.

Por que o Bahia não joga a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste passou por mudanças a partir da atualização do futebol brasileiro realizado pela CBF, junto ao calendário nacional. Dessa forma, a partir da atual edição, ficou definido que times com calendário Conmebol (Libertadores ou Sul-Americana) não jogariam mais o torneio regional.

Apesar de classificado para a Copa do Nordeste, o Bahia segue o regulamento e por isso não deve sequer jogar a competição. Mesmo eliminado mais cedo das competições continentais, a vaga que seria do Tricolor de Aço já foi destinada ao Juazeirense.

Calendário do Bahia e competições restantes

Assim sendo, já em fevereiro, o Bahia joga apenas três competições na temporada: Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No estadual, inclusive, a equipe está nas semifinais contra o Juazeirense e vai em busca do bicampeonato (52º título).

Pela Copa do Brasil, o Bahia só entra na competição na 5ª fase, assim como todos os times da elite nacional. Os confrontos tem como data base final de abril e meio de maio. Até lá, o Tricolor apenas aguarda o desfecho inicial do torneio.

Com isso, o Bahia ficará focado basicamente no Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço terá 14 jogos pelo Brasileirão até a pausa para a Copa do Mundo. E mesmo no segundo semestre, caso não amargue nenhuma nova eliminação, precisará conciliar o campeonato somente com a Copa do Brasil.