Por Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets, empresa especializada em tecnologias de venda de ingressos, gestão de sócios e controle de acessos para eventos esportivos

A tecnologia é cada vez mais fundamental no mundo atual. No futebol, como não poderia ser diferente, ela também se tornou um elemento indispensável. Os recursos tecnológicos garantem a segurança dos torcedores e também são capazes de dificultar e prevenir fraudes.

A primeira etapa da experiência do torcedor em jogos de futebol começa na compra de ingressos, que nos dias de hoje é realizada de forma online. Desde este momento a tecnologia já está presente, com soluções que garantam a proteção de dados e a boa experiência na plataforma.

Tal processo envolve tanto a rapidez nos pagamentos quanto a estabilidade da plataforma, principalmente ao oferecer uma infraestrutura sólida para que o site não trave diante da grande quantidade de acessos simultâneos por torcedores, em especial nos principais jogos da temporada.

Passada a etapa da compra, caso o acesso não seja via reconhecimento facial, ainda é necessário que o ingresso esteja seguro na plataforma. Nesses casos, a tecnologia mais moderna é o QR Code dinâmico, que altera de tempos em tempos para evitar fraudes ao tornar inválidas capturas de tela, cópias antigas ou adulterações.

É exatamente esse sistema que é adotado nas finais da Conmebol, em que a Imply ElevenTickets é novamente responsável pela bilhetagem, controle de acesso dos eventos e atendimento aos torcedores. A parceria inclui até mesmo o lançamento de aplicativos antifraude, que estão disponíveis gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Cada aparelho poderá ter apenas um bilhete ativo por vez, e o sistema bloqueia capturas de tela.

Para a decisão, o QR Code dinâmico é liberado na carteira virtual 72 horas antes do início de cada partida. Outro detalhe interessante é que o ingresso pode ser baixado previamente, de modo a ser apresentado mesmo se o celular estiver sem conexão com a internet no momento.

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Para a final da Libertadores, a expectativa é que mais de 400 funcionários da Imply trabalhem para facilitar os fluxos. Na entrada, equipes de apoio farão a checagem do bilhete nos arredores da arena para verificar a correspondência com o setor adquirido; em seguida, o torcedor seguirá até o portão indicado, onde o código será lido novamente para a liberação da catraca.

Em outras competições, outra tecnologia que também tem trazido facilidades é o reconhecimento facial, que proporciona ganho de segurança e de rapidez no acesso aos estádios. Nas arenas brasileiras em que fazemos o controle de acesso dessa maneira, por exemplo, houve uma redução de 65% no tempo médio que o torcedor leva para entrar no estádio desde a implementação da tecnologia (de 7 para 2,4 segundos), a exemplo de locais como Arena Independência, Beira-Rio, São Januário e outros.

Por fim, também destaco como as tecnologias representam papel fundamental no que diz respeito à inteligência de dados. Cada interação com os torcedores, desde a venda de ingressos ao período de permanência no estádio, gera insights valiosos e que ajudam a otimizar as experiências oferecidas, como a oferta de alimentos e bebidas nas arenas até benefícios dos programas de sócio-torcedor.

Em um mundo mais digital dia após dia, a tecnologia, portanto, está presente em cada passo dos torcedores. E saber impulsionar a infraestrutura que está em volta significa não só elevar as experiências do público a outro nível, como também estreitar esse relacionamento e até mesmo possibilitar a geração de novas formas de receita. Quem fechar os olhos para os avanços tecnológicos em eventos e jogos estará fechando os olhos para o futuro do setor.