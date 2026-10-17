O comentarista Fabio Sormani, integrante do Debate PLACAR, avaliou o comportamento de equipes argentinas ao jogarem em palcos brasileiros como o Maracanã, a Neo Química Arena e o Nubank Parque.

Segundo a análise apresentada no programa, ambientes com grande pressão e estádios totalmente lotados costumam servir de combustível para os atletas argentinos em vez de intimidá-los.

O comentarista também projetou o confronto entre o Flamengo e o Estudiantes, destacando que a equipe argentina não tende a se intimidar com a presença massiva de torcedores no Maracanã.