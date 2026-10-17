O Flamengo empatou em 0 a 0 com o Estudiantes no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, disputado na Argentina. Em uma análise detalhada sobre o confronto, o programa Placar Aberto avaliou a postura rubro-negra fora de casa.

Raisa Simplicio apontou que a equipe apresentou uma postura ofensiva fraca e ficou devendo em termos de criação, terminando a partida sem registrar finalizações diretas contra a meta adversária.

Apesar das dificuldades e da pressão exercida pelos donos da casa, a avaliação aponta que o placar foi um resultado favorável para decidir a classificação no Maracanã.