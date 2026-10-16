O Flamengo aproveitou a presença de sua delegação na Argentina para a partida contra o Estudiantes para abrir conversas sobre a prorrogação de contrato do goleiro Agustín Rossi.

Conforme apuração divulgada pelo jornal O Globo, dirigentes do clube encontraram-se presencialmente com Marcelo Valeri, empresário do atleta.

O encontro em solo argentino serviu para alinhar o interesse mútuo na continuidade do arqueiro titular. As conversas estão em estágio preliminar, mas indicam a intenção da diretoria de ampliar a duração do vínculo com o atleta de 31 anos, que mantém papel relevante na meta rubro-negra.

Anteriormente, o camisa 1 já havia comentado publicamente a respeito dos contatos com a direção, ressaltando o foco no desempenho esportivo antes de qualquer definição contratual.

“Hoje em dia minha cabeça está nessa reta final da temporada. Óbvio que esse desejo sempre está aqui, tenho contrato até o final de 2027. Por enquanto algumas conversas já aconteceram, mas pontual, nada além do que se tinha falado. Por enquanto manter a cabeça no momento, tentar fazer o melhor. Conquistando coisas e sendo importante nesse final de temporada, essas coisas acontecem. Vou focar no lado esportivo que é o importante agora”, afirmou Agustín Rossi em entrevista ao ge.

A diretoria de futebol mantém o canal de comunicação aberto com o representante de Rossi para formatar os termos contratuais e financeiros da extensão. O Rubro-Negro pretende conduzir as tratativas sem precipitação, priorizando a estabilidade no setor para os próximos anos.