Em edição do programa Debate Placar, a bancada analisou o histórico do confronto direto entre Palmeiras e Flamengo e o desempenho de cada equipe em torneios nacionais e na Copa Libertadores.

Durante a discussão, Isa Labate e Fábio Sormani relembraram confrontos decisivos do clássico interestadual em competições de peso como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

Ao analisar o momento dos dois, o jornalista Fábio Sormani avaliou a consistência do futebol apresentado pelo clube paulista em comparação com o rival rubro-negro diante de uma eventual decisão continental.