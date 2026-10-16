Após o empate por 0 a 0 entre o Estudiantes e o Flamengo, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, o técnico Leonardo Jardim avaliou o desempenho da equipe carioca. No Estádio Jorge Luis Hirschi, o time rubro-negro encontrou forte marcação e teve dificuldades para criar chances de perigo.

“Foi um jogo dentro daquilo que a gente esperava. Um jogo extremamente agressivo, mais do que competitivo, agressivo, muito difícil de jogar, porque vocês viram que muitos contatos, o árbitro permitia agarrar, permitia dar porrada e deixou andar. E para nós, que gostamos de ter a bola, tivemos dificuldade”, iniciou Jardim, técnico do Flamengo, em entrevista coletiva.

“Com certeza que não chutamos ou não atacamos aquilo que pretendíamos, não é? Porque também é mérito do Estudiantes e também dentro daquilo que eu já disse anteriormente, alguma vez fomos muitas vezes anulados com situações de duelos, de faltas e isso tudo matou o jogo. O árbitro vai dar um amarelo já na segunda parte”, finalizou.