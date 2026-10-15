A Confederação Sul-Americana de Futebol indeferiu a solicitação de inscrição do defensor Marcos Rojo pelo Estudiantes para a semifinal da Copa Libertadores. Com a determinação da entidade, o defensor argentino não poderá entrar em campo nos confrontos eliminatórios diante do Flamengo.

Notificação prévia e desfalque na defesa

Contratado recentemente pela diretoria do clube de La Plata para fortalecer o setor defensivo, o atleta vinha treinando entre os prováveis titulares para o mata-mata continental. A recusa formal da entidade esportiva foi transmitida aos dirigentes alvirrubros antes da realização da partida de ida, no Estádio Jorge Luis Hirschi, nesta quinta-feira, 15.

A proibição imediata gerou insatisfação na comissão técnica da equipe de La Plata, que planejava utilizar a experiência internacional do jogador para conter a linha ofensiva rubro-negra na briga por vaga na decisão continental.

O Estudiantes sustenta ter cumprido integralmente os prazos burocráticos e regulamentares estabelecidos para alterações na lista de atletas inscritos no torneio.

“O registro do jogador foi realizado de acordo com a normativa vigente. O clube expressa sua discordância com a decisão adotada pela Conmebol uma vez que, em casos recentes, essa entidade emitiu pareceres favoráveis, permitindo o registro de jogadores cujas solicitações foram feitas em condições idênticas à de Marco”, afirmou o clube, em nota oficial.

Diante do veto imposto pela entidade sul-americana, a diretoria alvirrubra disse que entrou com um pedido por uma medida cautelar no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).