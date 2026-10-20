O Fluminense embarcou na tarde de terça-feira, 20, rumo a São Paulo para disputar o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras. A partida decisiva ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).
A grande atração na lista de relacionados para a viagem foi a presença de Germán Cano e Matheus Martinelli. O atacante argentino voltou a integrar a delegação após se recuperar de um problema na coxa direita, enquanto o meio-campista viajou com o elenco mesmo em tratamento de uma entorse no joelho esquerdo.
A comissão técnica avalia as condições físicas da dupla para definir o aproveitamento de ambos no confronto eliminatório.
O que o Fluminense precisa para se classificar?
No duelo de ida realizado no Maracanã, o time tricolor foi superado por 2 a 1. Para conquistar a vaga direta na final do torneio continental, a equipe necessita vencer por dois ou mais gols de diferença fora de casa. Um triunfo por margem de um gol leva a definição da vaga para as cobranças de pênaltis, enquanto qualquer empate garante a classificação ao clube paulista.