O Flamengo divulgou nesta terça-feira, 13, a lista com 23 jogadores relacionados para a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o Estudiantes. O confronto será realizado nesta quinta-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Quais são os desfalques do Flamengo para o confronto?

A delegação comandada pelo técnico Leonardo Jardim embarcou para a Argentina com cinco ausências médicas importantes no elenco. O meia Giorgian De Arrascaeta segue em tratamento no clube após cirurgia decorrente de fratura no punho esquerdo, cumprindo atividades específicas na academia.

O zagueiro Danilo também é baixa confirmada, em recuperação de intervenção cirúrgica após duas fraturas na mandíbula. Além da dupla, o lateral Ayrton Lucas e o volante Evertton Araújo realizam transição física e não viajaram. O meio-campista Jorginho completa a lista de baixas para o primeiro duelo decisivo.

A definição da vaga para a grande final do torneio continental acontece no Maracanã. A partida de volta entre as duas equipes está agendada para 22 de outubro, também às 21h30 (horário de Brasília).