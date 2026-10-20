O Fluminense embarcou na tarde desta terça-feira, 20, rumo a São Paulo para a disputa do jogo mais importante de sua temporada. A equipe carioca enfrenta o Palmeiras nesta quarta, 21, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores.

As principais novidades na delegação que deixou o Rio de Janeiro foram as presenças do volante Martinelli e do centroavante Germán Cano. Trata-se de dois atletas que eram tratados como dúvidas: Martinelli vem em processo de recuperação de uma entorse no joelho esquerdo, enquanto o atacante argentino trata uma lesão na coxa direita desde o início de setembro.

Ambos viajaram com o grupo e mantêm chances de ficar à disposição do técnico Marcão. Cerca de 30 torcedores estiveram no aeroporto para demonstrar apoio ao elenco no momento do embarque.

Após ser derrotado por 2 a 1 no confronto de ida, disputado no Maracanã, o Tricolor precisa de uma vitória por um gol de diferença na capital paulista para levar a decisão da vaga para a disputa por pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols de vantagem garante a classificação direta do clube das Laranjeiras à final do torneio continental.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Zagueiros: Ignácio, Thiago Silva, Igor Rabello e Millán

Laterais: Renê, Arana, Guga e Samuel Xavier

Meio-campistas: Ruan Sales, Hércules, Martinelli, Otávio, Lucho Acosta, Nonato e Ganso

Atacantes: Wesley Natã, Hulk, Canobbio, Castillo, Savarino, Serna, Germán Cano e Soteldo