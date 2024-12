O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, rasgou elogios ao Botafogo após a conquista da Libertadores, no último fim de semana. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 3, o treinador destacou a força do Glorioso, que superou a expulsão de Gregore para vencer a final. Real e Botafogo podem se encontrar na final do Intercontinental, que será disputado neste mês, no Qatar.

Publicidade

“O primeiro minuto da partida foi incrível, com aquele chute que levou à expulsão… Incrível. Depois disso, a atitude e o compromisso da equipe foram extraordinários. Eles fizeram uma partida fantástica”, afirmou, ao responder ao jornalista brasileiro Fernando Kallás.

O italiano também demonstrou satisfação pelo título conquistado por Allan, volante do Botafogo que já esteve sob seu comando no Napoli e no Everton. “Estou muito feliz por Allan ter conquistado a Libertadores.”

Publicidade

Da mesma forma, Ancelotti projetou uma possível final da Copa Intercontinental deste ano: “Estamos encantados. Agora, eles têm outras partidas pela frente antes de disputar a final contra nós. Mas parabéns a eles, foi um grande sucesso ganhar essa partida com 10, num esforço extraordinário”.

O Botafogo enfrentará o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro, pela fase inicial da competição marcada no Catar. Se vencer, terá o Al-Ahly, do Egito, como adversário na semifinal, marcada para o dia 14.

A final programada para o dia 18 já tem a presença do Real Madrid confirmada. Desse modo, o Botafogo precisará passar por duas fases para ter a chance de vencer o gigante europeu.