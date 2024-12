Botafogo é recebido com festa no Rio após título da Libertadores

O inédito título da Libertadores conquistado pelo Botafogo, após triunfo épico contra o Atlético-MG em Buenos Aires, foi devidamente comemorado neste domingo, 1º de dezembro, na praia de Botafogo, no Rio.

John Textor, dono da SAF, do Botafogo, exibiu orgulhoso a estrela solitária na cabine de comando do avião que trouxe de volta os campeões ao Brasil. A delegação desembarcou no Galeão durante a tarde e se dirigiu para ser recebida, em carro de bombeiros, por milhares de alvinegros na orla.

Durante as celebrações, o atacante Luiz Henrique, herói da conquista e melhor jogador da Libertadores, apareceu com um galo de borracha na mão, em provocação ao adversário derrotado na decisão.

Confira imagens da festa, abaixo:

Como que explica o John Textor dançando Índia sua Safada? pic.twitter.com/9SUkDRNufG — Informa Fogo (@informafogo) December 1, 2024

SOLTO PIPA E JOGO BOLA! 🪁⚽️ Não tem jeito, é #TempoDeBotafogo ⭐️🔥 pic.twitter.com/4DVV0f4F4g — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 1, 2024

Que imagem. Botafogo celebrando com sua gente. Nosso sonho se realizou! 🎥 | BotafogoTV pic.twitter.com/lb0F9oFdL7 — Informa Fogo (@informafogo) December 1, 2024

Queeeeebra com o GALO na mão, LH! pic.twitter.com/sWC4ptdn5O — Informa Fogo (@informafogo) December 1, 2024

Em cima do ponto de ônibus e seguimos. pic.twitter.com/TjJyDwqrLA — Informa Fogo (@informafogo) December 1, 2024

VESTIMOS O MANEQUINHO NO FINAL DO ANO!!! É CAMPEÃO!!!!! pic.twitter.com/w1qj5mextO — Pedro Certezas (@pedrocertezas) December 1, 2024