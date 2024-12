Botafogo x Real Madrid? Como será o Intercontinental 2024

Campeão da Copa Libertadores pela primeira vez neste sábado, 30, o Botafogo garantiu sua classificação para o Mundial de Clubes de 2025 e também para a Copa Intercontinental de 2024. Para o torneio que acontece ainda na atual temporada, o Glorioso pode ter o Real Madrid como grande adversário em uma possível final.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

A Copa Intercontinental que retorna com este nome na atual temporada é o que até 2023 era disputado como Mundial de Clubes. O torneio reúne todos os campeões continentais e teve início em setembro, com o Al-Ain goleando o Auckland City por 6 a 2, nos Emirados Árabes Unidos.

Publicidade

Na segunda fase do torneio, o Al-Ain enfrentou o Al Ahly e acabou derrotado por 3 a 0, em Cairo, no Egito. O Botafogo, campeão da Libertadores, entra no torneio nesta fase.

O Botafogo enfrentará o Pachuca, do México, atual campeão da ConcaChampions. O jogo decisivo acontece no dia 11 de dezembro, no estádio 974, no Catar. O vencedor avança para enfrentar o Al Ahly, campeão africano.

O encontro entre Botafogo e Real Madrid será possível apenas da final da Copa Intercontinental. A equipes espanhola, campeã da Champions League em 2023/24, entra no torneio para disputar somente o título. Caso aconteça o encontro, será disputado no estádio Lusail, no Catar, no dia 18 de dezembro.