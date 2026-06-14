Vinicius Junior, autor do gol do Brasil no empate em 1 a 1 com o Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo de 2026, analisou sua própria atuação e a da seleção na estreia no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA, neste sábado, 13.

O atacante do Real Madrid, que chegou a seu nono tento em 51 jogos pela seleção, não se mostrou plenamente satisfeito com sua performance.

“Posso melhorar muito ainda. Fiz o gol, mas não tive 100% da minha parte técnica, acredito que posso melhorar nisso e ajudar mais no ataque, mas consegui ajudar muito na defesa, todo mundo fez um trabalho impecável. Temos que melhorar e evoluir para tentar ganhar a competição”, afirmou, na zona mista do Metlife.

“Temos pontos positivos, depois do gol conseguimos reagir rápido. Fizemos o gol, conseguimos controlar mais o jogo. O Raphinha mudou de lado, com isso abrimos mais o campo e conseguimos nos adaptar melhor. Isso é Copa do Mundo, não vai ter jogo fácil, o campo não ajuda muito, mas temos de nos adaptar. Para ganhar Copa do Mundo tem de sofrer e virar jogos”, prosseguiu.

Vinicius Jr e Hakimi em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi e Paquetá em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Igor Thiago em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Díaz e Douglas Santos em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Ismael Saibari fez o gol africano: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Hakimi, o capitão marroquino: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Torcedores no Metlife Stadium para Brasil e Marrocos na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Sistema defensivo do Brasil precisa de ajustes - Alexandre Battibugli/PLACAR Vini Jr. marca: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Veja também Tévez faz 42 anos: as fotos de Carlitos nos arquivos de PLACAR Reforma do Serra Dourada: veja imagens do projeto

Críticas ao gramado e elogios a Ancelotti

Vinicius Junior afirmou que o gramado do estádio que sediará a final da Copa, em 19 de julho, não estava em perfeito estado. “Com o calor, o campo seca muito rápido, o jogo fica muito travado e não conseguimos ter ritmo no jogo, isso atraoalha pois queremos mover a bola de um lado ao outro, mas vai ser assim durante toda a competição e será o mesmo campo para todos.”

O atacante do Real Madrid ainda rasgou elogios ao técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou e conquistou títulos pelo clube espanhol. “Sem dúvidas, é sempre muito fácil falar do Ancelotti porque é um cara que me conhece como ninguém, sempre me faz adaptar o mais rápido possível e me dá a importância que preciso e mereço.”

O Brasil volta a campo na próximo sexta-feira, dia 19, às 21h30 (de Brasília), diante do Haiti, no segundo jogo pelo Grupo C.