Vinícius Júnior entrou ainda mais para a história da seleção brasileira nesta terça-feira, 24. Com o segundo gol marcado na vitória sobre a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, o atacante chegou a cinco gols em Mundiais. Assim, igualou Zico, Garrincha e Romário na lista dos maiores artilheiros do Brasil na história da competição.
O camisa 7 havia balançado as redes uma vez na Copa do Catar, em 2022, diante da Coreia do Sul. Nesta edição, já marcou contra Marrocos, Haiti e, até então, duas vezes diante dos escoceses, alcançando a marca de cinco gols em apenas sete partidas disputadas em Copas do Mundo.
Com o feito, Vinícius passa a dividir a 11ª colocação no ranking histórico da Seleção em Mundiais, ficando a apenas um gol de Rivelino e Bebeto, que somam seis. Todavia, tem média melhor que os outros que têm cinco tentos. Zico atuou 14 jogos. Garrincha fez 12 e Romário somou 8 partidas.