Grandes nomes do futebol mundial, como o argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo, o brasileiro Vinicius Junior, o francês Kylian Mbappé, o norueguês Eling Haaland e o inglês Harry Kane estão firmes na disputa pela artilharia da Copa do Mundo de 2026

Confira a lista atualizada abaixo:

Copa do Mundo 2026

Artilharia

  1. 01

    Lionel Messi

    Argentina

    5
  2. 02

    Erling Haaland

    Noruega

    4
  3. 03

    Kylian Mbappé

    França

    4
  4. 04

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4
  5. 05

    Deniz Undav

    Alemanha

    3
  6. 06

    Ismael Saibari

    Marrocos

    3
  7. 07

    Johan Manzambi

    Suíça

    3
  8. 08

    Jonathan David

    Canadá

    3
  9. 09

    Ayase Ueda

    Japão

    2
  10. 10

    Brian Brobbey

    Holanda

    2