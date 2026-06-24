Grandes nomes do futebol mundial, como o argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo, o brasileiro Vinicius Junior, o francês Kylian Mbappé, o norueguês Eling Haaland e o inglês Harry Kane estão firmes na disputa pela artilharia da Copa do Mundo de 2026
Confira a lista atualizada abaixo:
Copa do Mundo 2026 Artilharia Lionel Messi Argentina Erling Haaland Noruega Kylian Mbappé França Vinícius Júnior Brasil Deniz Undav Alemanha Ismael Saibari Marrocos Johan Manzambi Suíça Jonathan David Canadá Ayase Ueda Japão Brian Brobbey Holanda
Copa do Mundo 2026
Artilharia
Lionel Messi
Argentina
Erling Haaland
Noruega
Kylian Mbappé
França
Vinícius Júnior
Brasil
Deniz Undav
Alemanha
Ismael Saibari
Marrocos
Johan Manzambi
Suíça
Jonathan David
Canadá
Ayase Ueda
Japão
Brian Brobbey
Holanda