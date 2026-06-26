A seleção brasileira chega como favorita para o duelo de mata-mata contra o Japão, de acordo com o supercomputador da Opta. Segundo a análise, a equipe de Carlo Ancelotti tem 69,1% de chance de avançar às oitavas, enquanto os japoneses tem somente 30,9%. O duelo acontece na próxima segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília), pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.
De um lado, o Brasil chegou nesta fase do mata-mata após finalizar na liderança do grupo C, com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate. O Japão, por outro lado, garantiu vaga na segunda fase após terminar no segundo lugar do grupo F, com cinco pontos, fruto de uma vitória e dois empates.
Reencontro em Copas
O duelo entre as seleções não será o primeiro na história da Copa do Mundo. Na edição de 2006, Brasil e Japão se enfrentaram no último jogo da fase de grupos e o duelo terminou com vitória brasileira por 4 a 1. Com gols de Gilberto, Juninho Pernambucano e dois de Ronaldo, a equipe superou os japoneses comandados pelo ídolo brasileiro Zico.
Com o triunfo diante do Japão, a seleção brasileira, então comandada por Carlos Alberto Parreira, terminou a fase de grupos com nove pontos e assegurou a vaga no mata-mata. A seleção japonesa, no entanto, se despediu da Copa de 2006 com apenas um ponto somado.
Veja os confrontos analisados pela Opta
- África do Sul (31,95%) x Canadá (68,05%)
- Holanda (60,59%) x Marrocos (39,41%)
- Brasil (69,1%) x Japão (30,9%)
- Estados Unidos (75,1%) x Bósnia e Herzegovina (24,9%)