A Copa do Mundo de 2026 não começou bem para as seleções classificadas via Eliminatórias da Conmebol, a federação da América do Sul. Até o momento, foram a campo Paraguai, Brasil, Equador e Uruguai e nenhum deles venceu. Argentina e Colômbia ainda jogam na primeira rodada.

De volta após 16 anos de ausência, o Paraguai teve o pior resultado dentre os vizinhos: pelo Grupo B, derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, um dos anfitriões. O meia Mauricio, do Palmeiras e nascido no Brasil, fez o gol de honra dos paraguaios.

O Brasil sofreu diante do Marrocos e ficou no 1 a 1 na abertura do Grupo C, enquanto o Equador empilhou chances perdidas e levou um gol nos minutos finais na derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim, pelo Grupo E.

Por fim, o Uruguai tampouco conseguiu furar a retranca da Arábia Saudita e ficou no empate em 1 a 1, em Miami, na noite desta segunda-feira, 15.

Ainda na rodada inicial, a atual campeã argentina encara a Argélia na próxima terça-feira, 16, às 22h (de Brasília) em Kansas City, enquanto a Colômbia mede forças com o estreante Uzbequistão, na quarta, 17, às 23h, na Cidade do México.

Resultados das seleções da Conmebol até o momento