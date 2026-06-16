A Arábia Saudita contou com uma atuação inspirada de seu goleiro para segurar o ímpeto do Uruguai e garantir um empate por 1 a 1 na noite desta segunda-feira, 15, no estádio Hard Rock, em Miami. Em duelo válido pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, os sauditas saíram na frente após falha de Muslera, mas viram a Celeste dominar a etapa final até buscar a igualdade com Maxi Araújo.

Com o resultado, o Grupo H termina a primeira rodada totalmente embolado, já que Espanha e Cabo Verde também empataram sem gols mais cedo. Na próxima rodada, a Arábia Saudita terá um duro desafio contra a Espanha, enquanto o Uruguai buscará sua primeira vitória diante de Cabo Verde.

Oportunismo saudita e falha de Muslera

O primeiro tempo foi marcado por um ritmo cadenciado. O Uruguai, comandado por Marcelo Bielsa, tentou impor sua intensidade inicial, mas esbarrou em uma equipe saudita bem postada. A partida mudou de figura nos minutos finais da etapa inicial. Aos 38 minutos, Muslera já havia feito um milagre em finalização de Alamri. No entanto, aos 41, o experiente goleiro uruguaio falhou. Após cobrança de escanteio, Kanno cabeceou, Muslera soltou a bola na pequena área e o próprio Alamri não perdoou, abrindo o placar para a festa verde em Miami.

O cerco celeste e a muralha Alowais

Na volta do intervalo, o cenário se transformou em um verdadeiro ataque contra defesa. Com alterações ofensivas, o Uruguai encurralou a Arábia Saudita, que abdicou de jogar e mal passava do meio-campo. Foi então que brilhou a estrela do goleiro Alowais. Ele empilhou defesas difíceis, parando cabeçadas de Viñas e cobranças de falta de Valverde. Aos 15 minutos, a sorte também ajudou os sauditas quando Ugarte carimbou a trave direita.

Água mole em pedra dura garante o empate

De tanto insistir, a Celeste finalmente furou o bloqueio aos 35 minutos. Sanabria cruzou da esquerda, Viñas cabeceou para baixo e, desta vez, Alowais deu rebote. Maxi Araújo, bem posicionado, empurrou para as redes e decretou o 1 a 1. Nos acréscimos, o Uruguai ainda promoveu uma blitz final em busca da virada, mas Alowais voltou a operar milagres contra Valverde e Brian Rodríguez, garantindo o apito final sob os aplausos aliviados da torcida saudita.