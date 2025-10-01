Projetado como titular por Ancelotti, Hugo Souza fala sobre seleção à PLACAR

Perto de ganhar sua primeira chance com a amarelinha, goleiro do Corinthians se diz um representante de Barbosa e projeta a Copa de 2026

Apontado como futuro titular da seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti, o goleiro Hugo Souza falou sobre os planos com a camisa amarelinha em entrevista exclusiva na edição de outubro de PLACAR, que estará à venda a partir da próxima semana em versão digital para assinantes (vire membro) e física, em nossa loja e bancas de todo o país.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

No papo de quase 50 minutos no CT Joaquim Grava, Hugo afirmou se sentir um representante de Moacyr Barbosa, goleiro que se tornou vilão do Maracanazo (termo dado para a façanha uruguaia na Copa de 1950) ou “o homem que fez o Brasil chorar” – frase que o próprio Barbosa contava ter escutado de uma mãe cochichando ao pé ouvido do filho em um supermercado no Rio de Janeiro.

“Vou fazer uma pergunta simples: na Copa de 2002, onde o Brasil foi pentacampeão do mundo com gols do Ronaldo e o Oliver Kahn, que é considerado um dos maiores goleiros da história do futebol, falha, entregando o primeiro gol nos pés do Ronaldo, ele foi criticado da mesma forma que o Barbosa é até hoje? Eu acho que a resposta está aí. A história comprova (o racismo). Os fatos estão aí. E eu quero ser esse cara para estar lá (em uma Copa do Mundo), como tenho tido a oportunidade de já estar na seleção, de poder viver o meu sonho, que é o sonho de 98% da população brasileira de poder viver do futebol, mudar a vida da família, vestir a camisa de um grande clube”, disse o camisa 1 corintiano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Placar (@revistaplacar)

“Vestir a camisa da seleção é o ápice do futebol e da carreira do jogador. E eu estou vivendo um sonho, por isso vou trabalhar muito para estar na Copa do Mundo, que, além do meu sonho, é o sonho do meu pai. Eu jogo bola por isso, porque sempre foi o sonho dele e se tornou o meu. E, claro, que estou realizando o sonho de muita gente que formou minha trajetória, de todo mundo que me ajudou, que fez parte da minha caminhada pessoal. É também o sonho de muita gente que me olha como referência, olha como inspiração”, completou em outro momento.

Presente em todas as convocações de Ancelotti, o goleiro ainda não foi testado, mas ganhou elogios públicos de Ancelotti em entrevista à ESPN Brasil. Na ocasião, o italiano antecipou que Hugo teria uma oportunidade pelo fato de se destacar em defesas de pênaltis – foram quatro somente nesta temporada. Carleto ainda citou que a facilidade no fundamento pode ser um diferencial durante a disputa da próxima Copa do Mundo.

O plano de Ancelotti

Logo após a convocação desta quarta-feira, 1º, Ancelotti projetou que Hugo deve atuar na segunda partida, diante do Japão, no dia 14 de outubro, em Tóquio, enquanto Ederson, do Galatasaray, será testado no primeiro confronto, contra a Coreia do Sul, quatro dias antes.

“Hugo vai jogar um jogo, acredito que contra o Japão. Para o primeiro amistoso volta o Ederson, um goleiro importante para a gente. Queremos ver ele atuar com a camisa da seleção, que naturalmente pesa. Toda a comissão tem confiança nestes goleiros e acredito que vão ir muito bem”, explicou o treinador, que ainda argumentou que a escolha por Hugo não se dá somente pela facilidade em pegar pênaltis.

“A avaliação que fazemos não é porque é bom nos pênaltis, mas sim porque é bom goleiro, tem personalidade e trabalha bem, tem caráter. O que eu gosto e que Taffarel também está de acordo é que seja bom com as mãos antes do que com os pés”.

Ao todo, 26 nomes foram chamados para os dois amistosos. A lista divulgada pelo treinador italiano não contou com estreias na amarelinha ou grandes surpresas. Porém, teve a volta dos atacantes do Vinicius Júnior e Rodrygo, que haviam ficado de fora da última Data Fifa.