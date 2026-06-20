A espera por Neymar parece estar chegando ao fim nesta Copa do Mundo. Após a vitória do Brasil contra o Haiti, na última sexta-feira, 19, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o técnico Carlo Ancelotti disse que o jogador ‘estará preparado’ para o último compromisso da equipe no Grupo C.
O Brasil enfrentará a Escócia na quarta, no Hard Rock Stadium, em Miami. A partida vale a liderança da chave, já que o Marrocos, que enfrenta o Haiti, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, também tem quatro pontos. As duas
Ancelotti não foi claro na entrevista coletiva se Neymar sairá como titular, entrará no segundo tempo, terá minutos contados em campo ou só ficará no banco de reservas.
“O Neymar treinará individualmente neste sábado e, depois, na segunda-feira, com a equipe, e estará preparado para o jogo contra a Escócia”, disse Ancelotti.
Neymar está em fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, sofrida ainda em 17 de maio, na derrota do Santos para o Coritiba, pelo Brasileirão, quando foi substituído por engano.
O camisa 10 da seleção brasileira sequer viajou para a Filadélfia. O jogador ficou entre o CT de Columbia Park e o hotel The Ride fazendo exercícios para voltar o quanto antes a campo.