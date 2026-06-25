“Agora é mata-mata. Precisa ter o coração forte”. Foi assim que Carlo Ancelotti iniciou a entrevista coletiva após a vitória que rendeu ao Brasil a vaga para a segunda fase da Copa do Mundo. O treinador gostou do resultado contra a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, na última quarta-feira, 24, e analisou os potenciais adversários da pré-oitavas de final.

O Brasil terminou a fase de grupos na primeira colocação do C, com o Marrocos em segundo. Por isso, a equipe enfrenta o segundo colocado da chave F. Holanda, Japão e Suécia estão na briga por duas vagas diretas à próxima fase. A já eliminada Tunísia encara a Holanda, enquanto o Japão pega a Suécia. As duas partidas acontecem nesta quinta, às 20 horas (de Brasília).

“Os três são adversários com muita qualidade. Obviamente, a Holanda é mais experiente que o Japão, porém o Japão, sobretudo antes da Copa do Mundo, teve UM resultado muito bonito nos amistosos. A Suécia tem na frente muito potencial. A ver o que passa”, disse Ancelotti.

Em outubro do ano passado, o Brasil perdeu para o Japão em um amistoso em Tóquio. A equipe de Ancelotti chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu a virada e pela primeira vez foi derrotada pela seleção japonesa: 3 a 2.

Para a próxima partida, Ancelotti espera que a equipe continue em uma evolução positiva. Segundo ele, a equipe vem melhorando a cada jogo e esse é o sinal de que as coisas podem terminar bem no time que busca o hexacampeonato.

“Não estabeleci uma meta de até onde podemos chegar, mas tem sempre a melhorar. O fato de não estarmos satisfeito é um bom ponto para melhorar”, completou o treinador.

O Brasil e o adversário do Grupo F, seja Holanda, Japão ou Suécia, se enfrentam na segunda, 29, em Houston, no Texas, na segunda fase da Copa do Mundo.