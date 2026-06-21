Com uma vitória e uma derrota, a Escócia ainda sonha com a classificação inédita para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026. No entanto, na última rodada de grupos do torneio, o Exército de Tartan terá pela frente uma conhecida Amarelinha, com a qual já cruzaram nos mundiais de 1974, 1982, 1990 e 1998 — somando três derrotas e um empate.

Sendo o retrospecto desfavorável, os comandados de Steve Clarke poderiam se agarrar ao novo formato da competição, na qual os oitos melhores terceiros colocados de 12 avançam. Poderiam, mas, segundo o autor do único gol escocês na Copa, John McGinn, não vão.

Questionado durante entrevista sobre perder somente por 1 a 0, o meio-campista do Aston Villa foi categórico: “É importante que não tenhamos essa mentalidade. Não entramos nos jogos pensando em perder por um gol de diferença e tentar nos classificar por pouco.”

Isso porque, para McGiven, a equipe escocesa tem “qualidade suficiente para passar de fase da maneira correta.” E ele garante: “Mostramos que podemos competir com as equipes do top 10.”

A atuação consistente contra o Haiti e o jogo duro contra o Marrocos credenciam a Escócia como um adversário a ser respeitado pela equipe de Ancelotti. “O jogo contra o Brasil será diferente. Eles jogam com menos estrutura, mas têm qualidade que pode nos prejudicar a qualquer momento”, analisou, “precisamos dar o nosso melhor, sabemos o que precisamos fazer para tentar passar para a próxima fase e vamos tentar fazer isso.”

Brasil e Escócia se enfrentam na próxima quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A seleção lidera o grupo C com quatro pontos, enquanto os escoceses ocupam a terceira colocação, com três.