Um gol relâmpago definiu os rumos do confronto nesta sexta-feira (19). O Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0 no Gillette Stadium, em Boston, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026.
Com uma postura agressiva desde o apito inicial, a seleção africana marcou com Ismael Saibari logo aos dois minutos de jogo, ditou o ritmo da primeira etapa e soube sofrer na reta final para garantir três pontos fundamentais na briga pela classificação.
Início avassalador e controle marroquino
A estratégia marroquina surtiu efeito antes mesmo que a Escócia pudesse se organizar em campo. Logo aos dois minutos, Ismael Saibari recebeu na direita da grande área e acertou um belo chute cruzado, no alto, sem chances para o goleiro Angus Gunn.
O gol rápido desestabilizou os europeus, que passaram a acumular erros na saída de bola. Com Brahim Díaz e El Khannouss ditando o ritmo, o Marrocos dominou a posse e quase ampliou a vantagem em finalizações perigosas de Aynaoui e do próprio El Khannouss, enquanto a Escócia se limitava a defender.
Pressão escocesa esbarra na trave e em Bounou
Na volta do intervalo, o panorama parecia que se repetiria. O Marrocos quase marcou o segundo quando Saibari carimbou a trave aos quatro minutos, seguido por uma grande defesa de Gunn em cabeçada de El Khannouss.
No entanto, precisando do resultado, a Escócia adiantou suas linhas e passou a ditar o volume de jogo a partir dos 30 minutos. Os escoceses reclamaram de dois pênaltis não marcados pela arbitragem e criaram boas chances com Scott McTominay, que chegou a acertar a rede pelo lado de fora.
Gunn evita o pior, mas vitória é africana
Nos acréscimos, com a Escócia totalmente lançada ao ataque em busca do empate heroico, o Marrocos encontrou espaços para contra-atacar. Talbi e Aynaoui tiveram a chance de matar o jogo, mas pararam em intervenções cruciais de Angus Gunn, o melhor jogador escocês em campo.
Apesar do sufoco final, o placar de 1 a 0 se manteve. Com o resultado, o Marrocos assume provisoriamente a liderança do Grupo C com quatro pontos, ultrapassando a própria Escócia, que estaciona nos três. As equipes agora aguardam o desfecho da rodada no duelo entre Brasil e Haiti.