O Museu do Futebol entra em clima de Copa do Mundo e convida o público a reforçar a torcida pelo hexa, em meio à expectativa de encerrar um jejum de 24 anos sem título. Durante o torneio, o espaço se transforma em arquibancada, com transmissões ao vivo em telão na área externa e no auditório, além de uma programação que inclui filmes, exibição de partidas históricas e atividades voltadas à cultura do futebol – tudo com acesso gratuito.

Estão confirmadas as exibições dos jogos do Brasil contra Marrocos, no dia 13 de junho, e Escócia, no dia 24 – para animar os dois jogos, o museu promove também uma roda de samba. Localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.

A programação foi pensada para toda a família, com opções de sobra para o torcedor. Na estreia do Brasil contra o Marrocos, no sábado, 13 de junho, a bola rola às 19h, mas as atividades começam a partir das 9h com uma edição especial do Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol. O evento reúne expositores e colecionadores para troca, exibição e compartilhamento de histórias por trás de camisas que marcaram épocas, clubes e trajetórias pessoais.

Na área externa do museu, o público também poderá aproveitar atividades como futmesa, futebol de botão e pebolim, além de um espaço de convivência com venda de comidas e bebidas e exibição de filmes e audiovisuais históricos. O Encontro de Colecionadores de Figurinhas também está na programação, com a troca de cromos das 9h às 13h. Antes da bola rolar, às 17h30, o grupo Samba do Cruz, da Zona Norte, promete animar o ambiente com um repertório variado.

Na segunda rodada da fase de grupos, contra o Haiti, não haverá transmissão em razão do horário da partida. O clima verde e amarelo volta a tomar conta do museu na terceira rodada, com o jogo entre Brasil e Escócia, no dia 24, às 19h. Além das atividades voltadas ao público, a torcida será embalada por mais música brasileira, desta vez ao som do chorinho do músico Bob Mendes, às 18h. Parte dos jogos dos demais grupos também será exibida gratuitamente durante o horário de funcionamento do museu, de terça a domingo, das 9h às 18h.

Os jogos e as oficinas do Educativo, com temática de Copa do Mundo, também ganham destaque na programação. Entre as atividades, estão a oficina de estêncil e a oficina sobre Como cuidar do álbum de figurinhas, além dos jogos Mapa dos Estádios e Desafio Copas do Mundo. Para enriquecer ainda mais a experiência, o público também pode visitar a exposição principal e as mostras temporárias.

Exposições temporárias em cartaz

Amarelinha

Conta a história da famosa camisa amarela da Seleção Brasileira. A mostra explica como, após a derrota na final de 1950, o uniforme branco foi substituído pela “camisa canarinho”, que é um dos maiores símbolos do futebol e da cultura brasileira. Ao reunir camisas de grandes ídolos de diferentes épocas, a exposição apresenta a evolução desse símbolo ao longo de mais de 70 anos e propõe um diálogo entre gerações de torcedores.

Festa na Copa

A sala Zona Mista, dentro do Museu, se transforma em um espaço de celebração com a mostra Festa na Copa. Quando o assunto é futebol, a torcida brasileira dá um verdadeiro show e essa festa popular é retratada neste ambiente, que destaca as comemorações que tomam conta das ruas, bares e casas, apresentando a paixão do brasileiro pelo jogo.

O churrasquinho, a cerveja, as buzinas, os fogos de artifício, os instrumentos musicais e diversos acessórios traduzem o colorido, o ritmo e a energia da torcida canarinho. Até o cão Caramelo, símbolo de resistência, simpatia e lealdade, marca presença na mostra, que reúne elementos icônicos do torcedor brasileiro, como ruas pintadas, bandeiras, vuvuzelas, chapéus e óculos em verde e amarelo.

Quer assistir aos jogos e aproveitar as atrações? Confira a programação:

De terça a domingo, das 9h às 18h, os jogos de outras seleções também serão transmitidos. As partidas se concentram em dois ambientes: no telão instalado na área externa e no auditório.

QUINTA-FEIRA, 11 DE JUNHO

9h às 17h | Pracinha da Copa (jogos da programação, atividades educativas e área de convivência)

9h às 13h | Exibição de filmes e jogos históricos

15h | Abertura da Copa

16h | Jogo telão e auditório: México x África do Sul

SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO

9h às 13h | Exibição de filmes e jogos antigos

16h | Jogo telão e auditório: Canadá x Bósnia e Herzegovina

SÁBADO, 13 DE JUNHO

Transmissão Brasil x Marrocos

10h às 21h | Encontro de Colecionadores de Camisas de Futebol

O Museu do Futebol realiza, no foyer, a 8ª edição do encontro, reunindo expositores e colecionadores para troca, exibição e compartilhamento de histórias por trás das camisas que marcaram épocas, times e trajetórias pessoais.

Na área externa, o público poderá aproveitar jogos como futmesa, futebol de botão e pebolim, além de área de convivência com venda de comidas e bebidas e programação especial da Copa do Mundo.

9h às 13h | Encontro de Colecionadores de Figurinhas

17h30 | Samba do Cruz até 19h e durante o intervalo do jogo

19h | Brasil x Marrocos e área de convivência com venda de comidas e bebidas

9h às 18h45 | Funcionamento da exposição temporária Amarelinha e da principal

DOMINGO, 14 DE JUNHO

9h às 17h | Pracinha da Copa (jogos da programação, atividades educativas e área de convivência)

9h às 13h | Exibição de filmes e jogos antigos

11h e 14h | Visitas educativas para o público espontâneo

Para o público espontâneo para grupo de até 20 pessoas, por ordem de chegada. Ponto de Encontro: Sala Grande Área

11h e 14h | Oficina Educativa temática – Stencil Taças das Copas do Mundo

14h | Jogo telão: Alemanha x Curaçau

TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO

9h às 15h | Exibição de filmes e jogos antigos

16h | França x Senegal

QUARTA-FEIRA, 17 DE JUNHO

9h às 13h | Exibição de filmes e jogos antigos

14h | Jogo telão e auditório: Portugal x Congo

QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO

9h às 13h | Exibição de filmes e jogos antigos

Jogo telão

13h | República Tcheca x África do Sul

SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO

9h às 13h | Exibição de filmes e jogos antigos

16h | Jogo telão: Estados Unidos x Austrália

SÁBADO, 20 DE JUNHO

9h às 13h | Encontro de Colecionadores de Figurinhas

11h | Atividade Educativa: Desafio Copa do Mundo

10h às 12h | Cuidando do seu Álbum de Figurinhas

Atividade ministrada por Marlene Laky com orientações sobre conservação de álbuns, incluindo acondicionamento, retirada de grampos, costura, produção de sobrecapa e correção de erros de colagem.

DOMINGO, 21 DE JUNHO

9h às 18h | Pracinha da Copa, com os jogos da programação, atividades educativas e área de convivência

11h e 14h | Visitas educativas para o público espontâneo

Para o público espontâneo para grupo de até 20 pessoas, por ordem de chegada. Ponto de Encontro: Sala Grande Área

11h | Atividade Educativa: Mapa dos Estados

TERÇA – FEIRA, 23 DE JUNHO

9h às 13h | Exibição de filmes e jogos antigos

14h | Portugal x Uzbequistão

QUARTA – FEIRA, 24 DE JUNHO

9h às 21h | Pracinha da Copa

Jogos, atividades educativas, roda de samba antes e no intervalo das partidas e área de convivência com venda de comidas e bebidas.

9h às 15h | Exibição de filmes e jogos antigos

11h, 14h e 17h | Visitas educativas para o público espontâneo

Para o público espontâneo para grupo de até 20 pessoas, por ordem de chegada. Ponto de Encontro: Sala Grande Área

Jogos educativos temáticos

11h Mascotes e Bandeiras

14h Memoryball escudos e seleções

17h Mundo das Copas

16h

Suíça x Canadá, no telão

Bósnia e Herzegovina, no auditório

18h | Roda de chorinho com Bob Mendes

9h às 18h45 | Funcionamento da exposição temporária Amarelinha e da principal

19h |Brasil x Escócia no telão

Telão destinado ao público espontâneo

Auditório com grupos TEA Autistas Alvinegros, Autistas Alviverdes, Sou Tricolor Autista e Santos Inclusão

QUINTA – FEIRA, 25 DE JUNHO

9h às 17h | Exibição de filmes e jogos antigos

SEXTA – FEIRA, 26 DE JUNHO

9h às 17h | Exibição de filmes e jogos antigos

16h

Noruega x França, no telão

Senegal x Iraque, no auditório

SABADO, 27 DE JUNHO

9h às 17h | Pracinha da Copa, com os jogos da programação, atividades educativas e área de convivência

9h às 13h | Encontro de Colecionadores de Figurinhas

9h às 17h | Exibição de filmes e jogos históricos

9h às 17h | Copa do Mundo de Futebol de Botão

11h e 14h | Visitas educativas para o público espontâneo

11h e 14h | Oficina de Estandartes

DOMINGO, 28 DE JUNHO

9h às 17h | Pracinha da Copa, com os jogos da programação, atividades educativas e área de convivência

9h às 17h | Exibição de filmes e jogos históricos

11h e 14h | Visitas educativas para o público espontâneo

11h e 14h | Oficina de Estandartes

TERÇA – FEIRA, DE JUNHO

9h às 13h | Exibição de filmes e jogos históricos

Exibição em um telão dos jogos do dia

SERVIÇO

Museu do Futebol

Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)

Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)

R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)

Crianças até 7 anos não pagam

Grátis às terças-feiras

Garanta o ingresso pela internet:

Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95 por três horas

SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.

PATROCINADORES E PARCEIROS

A Temporada 2026 do Museu do Futebol conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio do Grupo Globo, Mercado Livre, Coca-Cola FEMSA Brasil, Sabesp; apoio da Farmacêutica EMS, do Itaú Unibanco; Arkema; do Pinheiro Neto Advogados, Universidade Santo Amaro (Unisa), Goodyear, Shopping Cidade São Paulo e Adidas. Conta ainda com o Pacaembu Autopeças como empresa parceira e dos parceiros de mídia, Rádio TMC, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet.