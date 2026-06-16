Lionel Messi chega a sua sexta Copa do Mundo já quebrando recordes. Assim que a bola rolar em Kansas City para a estreia diante da Argélia nesta terça-feira, o camisa 10 da Argentina ampliará a marca de jogador que mais vezes entrou em campo em Copas do Mundo (são 26 até aqui).

De quebra, Messi se tornará o primeiro a atuar em 6 Copas diferentes. O goleiro Guillermo Ochoa, do México, teria alcançado a marca antes, porém não entrou em campo na partida de abertura do mundial contra a África do Sul. Cristiano Ronaldo também deve repetir o feito amanhã, 17, quando Portugal joga contra a República Democrático Congo.

Jogadores com mais participações em Copas do Mundo:

Lionel Messi, Antonio Carbajal, Cristiano Ronaldo, Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa – 5 Participações em Copas

Aos 38 anos, Messi chega ao jogo de número 200 pela seleção argentina, enquanto encara seu último mundial com a missão de liderar um grupo que busca repetir o feito que apenas Itália (1930-1934) e Brasil (1958-1962) conseguiram: conquistar títulos consecutivos de Copa do Mundo.

Capitão da Albiceleste de Scaloni, La Pulga começa o torneio de 2026 se recuperando de uma fadiga muscular na coxa esquerda, lesão diagnosticada pelo departamento médico do Inter Miami (seu clube desde 2023) em maio.

A saúde de Messi não chega a preocupar os torcedores: ele disputou o último amistoso preparatório no último dia 9, contra a Islândia. Entrando no segundo tempo, Leo marcou um gol de pênalti e iniciou a jogada para o gol de Thiago Almada. A Argentina venceu a partida por 3 a 0.

A quebra de outros recordes depende do quão longe a tricampeã sul-americana avançar na competição: com 13 gols, o meia-atacante mira a artilharia do alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da história das copas com 16 tentos anotados entre 2002 e 2014. O francês Kylian Mbappé é um concorrente sério neste quesito, tendo chegado a 14 ao marcar duas vezes contra Senegal na estreia da seleção francesa.

Maiores artilheiros da Copa do Mundo (1930-2026)

16 – Klose – Alemanha (24 j) – 0,67

15 – Ronaldo – Brasil (19 j) – 0,79

14 – Gerd Müller – Alemanha (13 j) – 1,08

[14] – Mbappé – França (15 j) – 0,93

13 – Fontaine – França (6 j) – 2,17

13 – Messi – Argentina (26 j) – 0,50

12 – Pelé – Brasil (14 j) – 0,86

11 – Klinsmann – Alemanha (17 j) – 0,65

11 – Kocsis – Hungria (5 j) – 2,20

Com 16 triunfos, Messi também é o segundo atleta com mais vitórias em jogos de Copa do Mundo, marca que divide com o lateral-direito brasileiro Cafu. Caso atue em duas vitórias nesta edição, superará o recordista Klose, que se aposentou da seleção alemã com 17 vitórias em 24 partidas.

Caso a seleção argentina chegue até a grande final com Messi em campo, o gênio igualará a marca histórica de Cafu: o capitão do penta é, atualmente, o único jogador que disputou 3 finais de Copa do Mundo. Messi foi finalista em 2014 (quando terminou com o vice para a Alemanha, no Brasil) e em 2022.

Outros Recordes de Messi em Copa do Mundo: