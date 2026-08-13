Um mural ultrarrealista com a imagem de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Inglaterra, na última Copa do Mundo, foi inaugurado na última quarta-feira, 12, em La Plata. A pintura celebra a vitória hermana e reconta o simbolismo da mensagem: “As Malvinas são argentinas”, mostrada pelos jogadores na semifinal em Atlanta, nos EUA.

A obra foi realizada pelos artistas Dreier Salamanca Vargas e Nahuel Cuellar. Ao longo das últimas semanas, os dois postaram em suas redes sociais o desenrolar da obra que mostra Messi de joelhões e bastante emocionado com a vitória. O placar do jogo (2 a 1) e data (15 de julho de 2026) também estão registradas.

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Os artistas também contaram nas redes sociais que a ideia surgiu por um pedido do dono de uma pizzaria no bairro. Os dois já tinham pintado Messi em outros murais, bem como Diego Maradona.

“Em cada obra que fazemos e pintamos, tentamos expressar e capturar a emoção da imagem seja em um rosto ou em um quadro familiar, cuidando de cada detalhe”, disseram os artistas à imprensa local.

Messi voltou a atuar justamente na última quarta, cinco dias após a morte do pai, Jorge Messi. O camisa 10 entrou no segundo tempo da derrota do Inter Miami para o León, do México, em jogo válido pela Leagues Cup.