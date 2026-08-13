Cinco dia depois da morte de seu pai, Jorge Messi, Lionel Messi voltou a atuar pelo Inter Miami na última quarta-feira, 12, entrando no segundo tempo da derrota por 3 a 2 para o León, do México, em Miami. O jogo foi válido pela terceira rodada da Leagues Cup (Copa das Ligas), torneio que reúne clubes dos Estados Unidos e do México.

Mais cedo, ainda na quarta-feira, Messi publicou uma emocionante carta nas redes sociais, na qual narrou sua dificuldade em ter disputado a última Copa do Mundo pela Argentina em meio à enfermidade do pai.

O volante brasileiro Casemiro, recém-contratado pelo Inter Miami, exaltou a presença de Messi em campo em meio ao luto. “É um exemplo, porque claro que está passando por uma etapa muito ruim, mas teve um compromisso não só com os jogadores, mas com o clube, que foi incrível. Nunca tinha visto isso na minha vida. Então, a única coisa é que temos que agradecer por estar aqui. Sabemos que é um jogador importantíssimo para nós, e o compromisso que tem conosco e com o clube é algo de aplaudir”, afirmou Casemiro na zona mista do Nu Stadium.

“Por isso ele é tão grande e um dos maiores da história, se não o melhor, e segue demonstrando. Para mim é algo de se tirar o chapéu e agradecer, seguir apoiando e desejando muito ânimo a ele e sua família, foi incrível tê-lo conosco hoje”, complementou Casemiro.

Durante a partida, Messi se enroscou com o zagueiro colombiano Jhohan Romaña, que não perdeu a oportunidade de dar um caloroso abraço no adversário. “Este abraço é de León, de todos, do futebol, é para você, querido Lionel. Respeito e carinho”, escreveu o clube mexicano em suas redes sociais.

Com o triunfo fora de casa por 3 a 2, o León saltou para o topo do Grupo A da Leagues Cup, formado pelos clubes mexicanos, com 100% de aproveitamento, 9 pontos em três jogos. Já o Inter Miami, com 3 pontos, é o 16º do grupo americano, liderado pelo Columbus Crew, com 7.