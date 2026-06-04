O craque argentino Lionel Messi foi agraciado com o Prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes de 2026, conforme anunciado nesta quarta-feira, 3, em Oviedo, Espanha. A distinção reconhece não apenas sua trajetória excepcional nos gramados, mas também seu significativo trabalho solidário.

O júri do prêmio destacou Messi como “o jogador que mais títulos conquistou na história do futebol”, elogiando seu “talento deslumbrante, a sua excepcional trajetória esportiva e o seu formidável e contínuo trabalho solidário para promover o acesso à educação e ao cuidado da saúde das crianças mais desfavorecidas”. A Fundação Leo Messi é a principal ferramenta para essas ações sociais.

Detalhes do Prêmio e Cerimônia

Messi foi escolhido entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades diferentes. Os Prêmios Princesa das Astúrias, criados em 1981, são considerados os mais prestigiados do mundo ibero-americano. O vencedor recebe 50.000 euros, uma quantia que, em conversões aproximadas, equivale a 58.000 dólares ou 290.000 reais, além de uma escultura exclusiva do falecido artista catalão Joan Miró.

Trajetória e Futuro de Messi

A cerimônia oficial de entrega do prêmio está agendada para outubro, na cidade de Oviedo, e contará com a presença da princesa Leonor, herdeira do trono espanhol, e dos reis Felipe VI e Letizia. Aos 38 anos, prestes a completar 39, Messi se prepara para sua sexta participação em Copas do Mundo, mantendo sua relevância no cenário esportivo mundial enquanto atua pelo Inter Miami.