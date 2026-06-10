Lionel Messi voltou a atuar pela Argentina e deixou sua marca no último jogo de preparação para a Copa do Mundo, uma vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, em amistoso disputado na noite da terça-feira, 9, no estádio Jordan-Hare, no Alabama (EUA).
O craque argentino que vai em busca do bicampeonato mundial viralizou nas redes sociais mais por um ocorrido após a partida do que propriamente por seu gol. Ao cumprimentar os rivais islandeses, Messi foi surpreendido ao ouvir do próprio Daniel Gudjohnsen que os dois já se conheciam há muitos anos.
Isso porque Daniel é filho de Eidur Gudjohnsen, célebre ex-atacante islandês que atuou pelo Barcelona ao lado de Messi, entre 2006 e 2009. O próprio Messi lembrou de ter conhecido o garoto, hoje com 20 anos, durante os treinos na Catalunha.
“Ele me disse: se lembra de quem sou? Me surpreendi quando ele disse que era filho de Gudjhonsen, eu não reconheci porque ele era muito pequeno. Me lembro de tê-lo visto nos treinamentos com o pai, mas não me lembrava porque ele era muito pequeno”, afirmou Messi na zona mista do estádio.
Daniel Gudjhonsen nasceu em Londres, na Inglaterra, na época em que o pai defendia o Chelsea, mas atua pela Islândia desde o sub-16. Atacante como o pai, ele passou elas categorias de base de clubes espanhóis como Barcelona e Real Madrid antes de estrear profissionalmente por seu atual clube, o Malmo, da Suécia.