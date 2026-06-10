A Argentina encerrou sua preparação para a Copa do Mundo com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Islândia, em amistoso disputado na noite desta terça-feira (9), no estádio Jordan-Hare, no Alabama (EUA). Com uma equipe mista no primeiro tempo e a entrada decisiva de Lionel Messi na etapa final, a Albiceleste dominou as ações, construiu o placar com naturalidade e mostrou força a uma semana de sua estreia no torneio mundial.
Início controlado e vantagem precoce
O técnico Lionel Scaloni optou por iniciar a partida observando peças alternativas. Mesmo sem seus principais astros desde o minuto inicial, os sul-americanos não demoraram a ditar o ritmo. Logo aos 7 minutos, após cobrança de falta rebatida pela zaga islandesa, Valentin Barco pegou um belo chute rasteiro da entrada da área para abrir o placar. A Islândia até tentou assustar em um contra-ataque desperdiçado por Ellertsson logo no início, mas o goleiro Ólafsson foi quem mais trabalhou na etapa inicial, evitando o segundo gol em finalizações perigosas de Giuliano Simeone e Nico Paz.
Traves, pressão e o Efeito Messi
Na volta do intervalo, a Argentina promoveu uma enxurrada de substituições, colocando em campo nomes de peso como Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul. A pressão se intensificou e a sorte pareceu virar as costas momentaneamente para os argentinos: Mac Allister e Lautaro Martínez carimbaram o travessão em um intervalo de apenas quatro minutos. Faltava o toque de mestre para transformar o volume de jogo em gols. Foi então que, aos 23 minutos, Lionel Messi foi a campo, levando a torcida presente nos Estados Unidos ao delírio.
O golpe de misericórdia e rumo à Copa
O impacto do camisa 10 foi imediato. Em seu primeiro toque na bola, Messi deu um passe magistral para Lautaro Martínez, que foi derrubado por Ólafsson na área. O próprio Messi cobrou o pênalti com perfeição, no alto, ampliando a vantagem aos 26 minutos. Com a Islândia entregue, ainda houve tempo para mais. Aos 40 minutos, Messi encontrou De Paul pela direita, que serviu Thiago Almada livre no meio da área para fechar a conta com categoria. Com o resultado positivo e sem sustos, a Argentina ganha confiança máxima para a estreia na Copa do Mundo, marcada para o próximo dia 16, contra a Argélia.