O futebol inglês perdeu nesta segunda-feira, 20, um de seus grandes nomes. O ex-jogador e treinador Kevin Keegan morreu aos 75 anos, vítima de um câncer.

Ídolo do Liverpool e do Newcastle, de seu país, e do Hamburgo, da Alemanha, Keegan foi duas vezes eleito melhor jogador do mundo, ao ganhar a Bola de Ouro da revista France Football em 1978 e 1979, atuando pelo clube alemão.

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Keegan foi diagnosticado com câncer em janeiro, quando iniciou tratamento, mas a doença já estava em nível 4, considerada a mais avançada. “Kevin Keegan lutava contra o câncer e estava cercado por sua esposa e filhas em seus momentos finais. Vencedor de duas Bolas de Ouro, Kevin era um marido, pai e avô muito amado“, informou a família em um dos trechos do anúncio de morte.

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Quem foi Kevin Keegan

O atacante nascido em Armthorpe, em 14 de fevereiro de 1951, foi revelado pelo Scunthorpe United e ganhou projeção internacional ao chegar com apenas 20 anos no Liverpool. Sob o comando de Bill Shankly e, posteriormente, Bob Paisley, conquistou três títulos do Campeonato Inglês, uma Copa dos Campeões da Europa, duas Copas da Uefa e uma Copa da Inglaterra.

Keegan fez 100 gols em 323 partidas antes de deixar o clube em 1977, rumo a um destino surpreendente. Pelo Hamburgo, o jogador britânico se consolidou entre os grandes goleadores da época. Conquistou a Bundesliga na temporada 1978/79, anos em que recebeu a Bola de Ouro. É até hoje o único inglês a receber a honraria mais de uma vez.

Nesta época, o repórter Silvio Rochembach, de PLACAR, viajou até a Alemanha para conhecer o então jogador mais caro do planeta.

Em outra reportagem, de 11 de janeiro de 1980, Keegan foi tratado como o “gênio da camisa 7”. O texto destacava sua baixa estatura (1.69m) e seu apelido de Mighty Mouse (Poderoso Ratinho) e sua capacidade de “fazer da inteligência sua arma mais poderosa.”

“Estamos profundamente tristes com o falecimento do lendário Kevin Keegan e lamentamos sua perda. Seu espírito indomável e sua notável contribuição ficarão para sempre gravados em nossa história, e seu legado viverá para sempre”, publicou o Liverpool.

Pela seleção inglesa, Keegan disputou 63 partidas, e marcou 21 gols. Fez 31 jogos como capitão do English Team, mas disputou apenas uma Copa do Mundo, em 1982, na Espanha, enfrentando problemas físicos.

Após encerrar a carreira em 1985 pelo modesto Blacktown City, Keegan teve uma longa trajetória como técnico, com passagens por Newcastle e pelo Manchester City. Entre 1999 e 2000, comandou, sem sucesso, a seleção da Inglaterra.

Kevin Keegan como jogador:

599 jogos

232 gols

126 assistências

2 Bolas de Ouro (1978 e 1979)

Títulos como jogador:

1 Champions League (1976/77) – Liverpool

3 Premier League (1972/73, 1975/76 e 1976/77) – Liverpool

2 Europa League (1972/73 e 1975/76) – Liverpool

1 Copa da Inglaterra (1974) – Liverpool

2 Supercopa da Inglaterra (1974/75 e 1976/77) – Liverpool

1 Campeonato Alemão (1978/79) – Hamburgo

Títulos como treinador

2x Campeão da Segunda Divisão Inglesa (Manchester City e Newcastle)

1x Campeão da Terceira Divisão Inglesa (Fulham)

(Fonte: Transfermrkt)

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