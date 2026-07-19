Maddonna, Shakira, BTS, Justin Bieber… Alguns dos maiores nomes da música pop fizeram um grandioso show do intervalo da final da Copa do Mundo. Mas cadê o jogo? O intervalo de Espanha e Argentina mudou as regras do jogo e teve 27 minutos de duração, 12 a mais do que o regular para uma partida. Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho marcaram presença.

O show começou cinco minutos depois do fim do primeiro tempo. O curioso é que a mensagem foi avisada nos alto-falantes pelo announcer Bruce Buffer, nos corredores do estádio e até no banheiro. Todos os esforços feitos para que os torcedores não perdessem a atração inédita.

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Ronaldo, Gáucho e Pelé

Madonna, a primeira estrela a se apresentar, chegou até à beira do gramado acompanhada por Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, ambos com agasalhos da seleção da coleção da seleção brasileira. Os ex-jogadores conduziram a diva do pop e, voltaram logo em seguida, para a parte final da cerimônia. Pelé, em seu famoso discurso em que repetia a palavra love (“amor”, em inglês), em sua despedida do futebol em 1977, apareceu no telão.

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BTS e Justin Bieber se apresentaram logo na sequência. Mas quem levantou mesmo as arquibancadas foi Shakira. A estrela colombiana cantou Dai Dai, a música tema do Mundial.

A ideia de um show grandioso era justamente atender aos interesses e hábitos americanos. O presidente americano Donald Trump, presente no estádio, havia dito que “a Copa do Mundo é um SuperBowl a cada jogo”.

O espetáculo foi produzido sob curadoria de Chris Martin, do Coldplay, que também se apresentou. O objetivo é levantar fundos para o Fifa Global Citizen Education Fund, uma iniciativa voltada para projetos educacionais.

Segundo a Fifa, cerca de US$ 60 milhões (mais de R$ 307 milhões) já foram gerados par o fundo e o objetivo seria buscar outros US$ 40 milhões. Os royalties de uma das músicas de Shakira e parte do valor dos ingressos foram dedicados ao fundo.

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