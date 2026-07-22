O instituto PLACAR, em parceria com a Intranet da Secretaria da Educação, oferece aos servidores da Educação 6 meses de assinatura da edição digital da PLACAR. Lançada em março de 1970, com mais de 1500 edições publicadas, a Placar é a revista esportiva mais tradicional do Brasil.

Os servidores interessados em assinar a edição digital da revista PLACAR por 6 meses sem custos, devem seguir o passo a passo abaixo.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Passo a passo para resgatar 6 meses de assinatura grátis

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Acesse o site da Placar https://placar.com.br/assine/ Selecione o Plano Arquibancada (Plano Semestral) e clique em assinar Aplique o cupom ESPORTESEDUC O valor da compra será zerado. Em seguida, marque a opção de concordância com os termos e finalize a compra.

Obs: É importante preencher todos os dados primeiro e, somente ao final, aplicar o cupom. Caso contrário, ocorrerá erro.

SOBRE A PLACAR

A PLACAR foi lançada em março de 1970 e já tem mais de 1500 edições publicadas. Mais de cinco décadas da história do futebol brasileiro foram contadas nas páginas da revista, com capas icônicas, reportagens, entrevistas e imagens premiadas. A marca também faz bonito no campo digital, com um site moderno e conteúdo em vídeos em todas as redes sociais.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google

56 | anos de história

1970 | ano de fundação

1500+ | edições publicadas