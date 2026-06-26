Casa da primeira partida da seleção brasileira nos mata-matas da Copa do Mundo, diante do Japão, a cidade de Houston, no Texas, tem sido afetada por fortes ondas da calor. Desde o início da competição, dezenas de pessoas já foram hospitalizadas com insolação ou receberam algum tipo de atendimento médico na cidade.

Para ajudar no combate ao calor, o epidemiologista Abida Anwar desenvolveu o Fan Heat Check, aplicativo que fornece uma avaliação personalizada sobre os riscos da exposição ao calor para cada partida.

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O nome foi criado a partir de um jargão muito comum na NBA, o heat check, que é o arremesso difícil que o jogador converte logo após acertar vários seguidos, testando se ele ainda está “quente”, em um bom momento na partida.

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Nele, o usuário insere informações gerais como idade, tipo físico e sintomas atuais, sem a necessidade de fornecer dados pessoais, além do horário e de como será o plano logístico para a chegada ao estádio.

Depois disso, o programa avalia qual o grau de risco (baixo, médio ou alto), além de fornecer dados como a temperatura esperada, a sensação térmica, a qualidade do ar e o UV máximo (maior pico de radiação solar) para o dia. E, claro, traz recomendações para reduzir a exposição ao calor.

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“Diversão é importante, mas não ignore sua saúde porque a exposição ao calor pode causar muitas doenças relacionadas a ele”, disse o médico, em entrevista ao KHOU 11, principal canal de televisão afiliado à rede CBS na região de Houston. O aplicativo também fornece recomendações de segurança, informações sobre o estádio selecionado e links para recursos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), de acordo com o roteiro. O temperamental clima de Houston Polo mais importante do Texas, Houston tem preocupado os organizadores do evento por sua imprevisibilidade. Logo na primeira semana de jogos, chuvas torrenciais provocadas pela tempestade tropical Arthur foram constantes. Nos últimos dias, porém, uma onda de calor assumiu o protagonismo.

Mesmo assim, chamou a atenção dos torcedores presentes ao NRG Stadium, no último dia 20, um alerta exibido em todos os telões ao final da partida entre Holanda e Suécia: “please remain in your seats and follow instructions from stadium personnel (por favor, permaneçam em seus assentos e sigam as instruções da equipe do estádio)”. Apesar de não impedirem fisicamente a saída do público, a orientação dos funcionários tinha um motivo claro: os raios e a intensa chuva que caíam na região logo após o término da partida. Horas antes, contudo, o temor era pelo calor extremo. Na Fan Fest de Houston, em Downtown, duas pessoas foram hospitalizadas com insolação, enquanto dezenas já receberam algum tipo de atendimento local por problemas de saúde ocasionados pelo calor. A sensação térmica é superior a 40 graus Celsius. Para tentar minimizar os efeitos, o local conta com quatro estações de resfriamento e oferece água gratuita. Há também áreas com ar-condicionado, como o Houston Hall, que homenageia diversas atrações locais, como os rodeios e a Nasa. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a população de Houston com previsão de um calor considerado severo nos próximos dias. Essa temperatura, aliada à alta umidade, é considerada perigosa para idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades. Vale lembrar que o NRG Stadium possui teto retrátil e sistema de climatização, o que impede com que o mau tempo ou o calor atrapalhem as partidas. Na Copa do Mundo de 1994, Dallas, outra cidade do Texas, chegou a registrar 48 graus. O calor foi tanto que bombeiros chegaram a ser acionados para controlar incêndios em florestas. Na ocasião, ainda sem um sistema de climatização nos estádios – o Cotton Bowl foi o palco dos jogos, hoje substituído pelo AT&T Stadium, em Arlington -, centenas de torcedores foram atendidos depois de passarem mal.