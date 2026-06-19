As chuvas torrenciais provocadas nos últimos dias pela tempestade tropical Arthur foram sucedidas por uma onda de calor extremo em Houston, no Texas.

Sede dos treinamentos da República Democrática do Congo, de uma das Fan Fests oficiais da Fifa e de sete partidas nesta Copa do Mundo, a cidade enfrentará agora temperaturas que podem atingir 46 graus. A tendência é de piora nos próximos dias.

A mudança climática se dá pela partida do Arthur para o leste do Texas, considerada a primeira tempestade da temporada de furacões do Atlântico. Foram comuns antes das partidas entre Alemanha e Curaçao, no último dia 14, e Portugal e Congo, na quarta, variações entre sol e pancadas de chuva.