As chuvas torrenciais provocadas nos últimos dias pela tempestade tropical Arthur foram sucedidas por uma onda de calor extremo em Houston, no Texas.
Sede dos treinamentos da República Democrática do Congo, de uma das Fan Fests oficiais da Fifa e de sete partidas nesta Copa do Mundo, a cidade enfrentará agora temperaturas que podem atingir 46 graus. A tendência é de piora nos próximos dias.
A mudança climática se dá pela partida do Arthur para o leste do Texas, considerada a primeira tempestade da temporada de furacões do Atlântico. Foram comuns antes das partidas entre Alemanha e Curaçao, no último dia 14, e Portugal e Congo, na quarta, variações entre sol e pancadas de chuva.
“Tivemos chuvas fortes nos últimos dois dias. De fato, tivemos. Mas tivemos muita sorte de haver algumas pausas entre elas, o que permitiu que a água baixasse”, disse Jeff Lindner, meteorologista do Distrito de Controle de Inundações do Condado de Harris, em entrevista coletiva.
A próxima partida em Houston acontecerá entre Holanda e Suécia, no sábado, 20, a partir das 14h (de Brasília). Vale lembrar que o NRG Stadium, palco do confronto, possui teto retrátil e sistema de climatização, impedindo com que o mau tempo ou o calor atrapalhem o confronto.
Nesta sexta-feira, 19, há um alerta das autoridades locais em vigor para a população das 11h às 22h, com previsão de um calor considerado perigoso. O mesmo cenário deve ser mantido no fim de semana.
O Serviço Nacional de Meteorologia para Houston geralmente emite um alerta de calor quando a temperatura ultrapassa 42 graus Celsius (108 graus Fahrenheit).
Esta temperatura, aliada à alta umidade, é considerada perigosa para idosos, crianças pequenas e pessoas que possuem alguma comorbidade. A cidade receberá milhares de torcedores holandeses e suecos nos próximos dias.
Na Copa do Mundo de 1994, Dallas, outra cidade do Texas, chegou a registrar 48 graus. O calor foi tanto que bombeiros chegaram a ser acionados para controlar incêndios em florestas.
Na ocasião, ainda sem um sistema de climatização nos estádios – o Cotton Bowl foi o palco dos jogos, hoje substituído pelo AT&T Stadium, em Arlington -, centenas de torcedores foram atendidos depois de passarem mal.