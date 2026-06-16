Kylian Mbappé, mais uma vez, fez história na Copa do Mundo. Mesmo assim, o atacante da França disse não se empolgar com recordes pessoais em prol do tricampeonato dos Bleus após a vitória sobre Senegal.

O francês marcou dois gols, chegou a marca de 14 em Copas do Mundo, ultrapassou o brasileiro Pelé e o compatriota Just Fontaine.

“Estou muito contente de poder entrar ainda mais na história do meu país. Sempre foi algo que quis fazer. Sempre coloquei isso acima de tudo. Sabemos porque estamos aqui. E acredito que terei tempo de pensar nessas coisas mais tarde, quando eu parar de jogar”, disse Mbappé em menos de dois minutos de entrevista na zona mista do MetLife Stadium.

Na segunda e última pergunta, novamente em francês, sem espaço para a mídia internacional, Mbappé respondeu o que pensou ao marcar o segundo gol.

O primeiro havia sido ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, com um toque na saída do goleiro Mendy. Já nos acréscimos, pouco depois de Senegal marcar o seu gol, Mbappé surpreendeu o goleiro com um chutaço de fora da área.

“Pensei em meus amigos próximos, familiares. Muitos estão aqui. Minha família, meus amigos. Quando jogamos um jogo muito importante, sabemos que nossa família virá nos ver e é por eles que eu marco os gols”, disse.

Depois da vitória contra Senegal, a França enfrenta o Iraque (22/6) e a Noruega (26/6) ainda na primeira fase.