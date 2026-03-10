Vitinha, meio-campista do Paris Saint-Germain, relembrou a época em que o ataque do clube era formado por Messi, Neymar e Mbappé. Campeão com o PSG na Champions League 2024/25, o jogador português dividiu vestiário com os craques em sua primeira temporada no clube.

Em entrevista ao Canal 11, de Portugal, o meia elogiou os jogadores, mas ponderou a influência negativa em ter tantas estrelas em um time:

“Não são jogadores normais, são os melhores do mundo. Foi um privilégio ter compartilhado o vestiário e o campo com eles, aprendido coisas. São, realmente, jogadores à parte, são extraterrestres, astros. O que não quer dizer que é sempre o melhor para o time. E era o que acontecia”, afirmou o atleta.

Com um projeto galáctico, o Paris Saint Germain anunciou a contratação de Lionel Messi em agosto de 2021 para formar um trio com Neymar e Mbappe. Outros nomes de peso foram contratados, como o zagueiro Sérgio Ramos, ídolo e multicampeão no Real Madrid, e o jovem promissor Donnarumma, para o gol.

Mesmo com um plantel formado por grandes jogadores, o PSG não conseguiu conquistar o seu principal objetivo: a taça inédita da Champions. Esse feito foi conquistado já sem nenhum dos três astros.