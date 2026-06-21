O hino do Brasil é o mais bonito entre os cantos pátrios das 48 seleções que participam da Copa do Mundo de 2026. Ao menos é o que aponta um ranking publicado na última sexta-feita, 19, pelo jornal The New York Times.

Segundo análise da publicação, o Hino Nacional Brasileiro recebeu nota 9 de 10, além de uma baita elogio por escrito: “Dura pouco mais de dois minutos e ainda assim parece não ser suficiente. Há muitas palavras cantadas muito rapidamente na maior parte do tempo, falando sobre não temer a batalha, sobre um colosso destemido e uma pátria amada, mas o destaque é, sem dúvida, uma gloriosa introdução orquestral de 28 segundos.”

O jornal ainda destacou que, na partida contra o Marrocos, “não houve exatamente as lágrimas emocionadas e o melodrama que vimos antes da famosa semifinal em casa em 2014, mas isso provavelmente foi para melhor.” Isso porque, para o NY Times, o hino brasileiro é “um dos melhores hinos do mundo”.

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