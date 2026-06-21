O hino do Brasil é o mais bonito entre os cantos pátrios das 48 seleções que participam da Copa do Mundo de 2026. Ao menos é o que aponta um ranking  publicado na última sexta-feita, 19, pelo jornal The New York Times.

Segundo análise da publicação, o Hino Nacional Brasileiro recebeu nota 9 de 10, além de uma baita elogio por escrito: “Dura pouco mais de dois minutos e ainda assim parece não ser suficiente. Há muitas palavras cantadas muito rapidamente na maior parte do tempo, falando sobre não temer a batalha, sobre um colosso destemido e uma pátria amada, mas o destaque é, sem dúvida, uma gloriosa introdução orquestral de 28 segundos.”

O jornal ainda destacou que, na partida contra o Marrocos, “não houve exatamente as lágrimas emocionadas e o melodrama que vimos antes da famosa semifinal em casa em 2014, mas isso provavelmente foi para melhor.” Isso porque, para o NY Times, o hino brasileiro é “um dos melhores hinos do mundo”.

Top 10 Hinos mais bonitos da Copa

  1. Brasil
  2. França
  3. Portugal
  4. Colômbia
  5. Escócia
  6. Equador
  7. Argentina
  8. Egito
  9. Uruguai
  10. Bósnia e Herzegovina