A França era campeã do mundo e europeia. O elenco tinha Barthez, Thuram, Desailly, Vieira, Djorkaeff, Trezeguet e Henry. Zidane ficou de fora por conta de uma lesão. Mas foi Senegal quem venceu a partida de abertura, que assombrou a Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

Mais de duas décadas depois, França e Senegal voltam a se encontrar na Copa do Mundo, desta vez, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA. A partida acontece nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), válida pelo Grupo I.

Pape Thiaw, hoje com 45 anos, fazia parte daquele elenco estreante em Copas do Mundo. O treinador dedicou a nova partida ao herói daquela vitória. Papa Bouba Diop, então com 42, morreu em 2020, em Paris, na França, após uma longa batalha contra a esclerose lateral amiotrófica.

“Lembro bem de quando jogamos contra a França. Foi 1 a 0 com um gol marcado pelo meu irmão Papa Bouba Diop, que ele descanse em paz. Claro que agora estou aqui para treinar o time. Posso dizer que estamos trabalhando duro porque sabemos que teremos pela frente um grande time”, disse o hoje treinador, tocado com a lembrança do colega de ataque.

Leões da África

Na partida contra a França, Senegal mostrou logo de cara porque eram os Leões da África. Aos 30 minutos, El-Hadji Diouf arrancou pela ponta-esquerda, cruzou para área e encontrou Papa Bouba Diop, que empurrou para a rede. Na comemoração, dancinha junto à bandeira de escanteio.

Senegal não venceu só a França (1 a 0), como empatou com Dinamarca (1 a 1) e Uruguai (3 a 3) ainda na primeira fase, bateu a Suécia (2 a 1) nas oitavas e foi eliminada só nas quartas contra a Turquia (1 a 0).

“Não somos mais amigos, somos irmãos. Temos todos o mesmo sobrenome: Senegal. Temos todos o mesmo nome: Leão. No nosso país, costumamos dizer: ‘Uma vez leão, sempre leão’. Há alguns que não estão mais conosco, o que é uma pena. Mas continuaremos sempre unidos e fiéis à nossa cultura e à nossa terra natal”, disse Diouf ao site da Fifa em 2022.

França x Senegal, a revanche?

Thiaw disse não acreditar em sentimento de revanche por parte dos franceses. O treinador lembrou que alguns jogadores da atual seleção não eram nem nascidos há 24 anos e, até por isso, a partida será diferente.

O jogo de 2002 não entra em campo. Não vamos colocar isso lá dentro. Não vai ser uma revanche. Vamos nos preparar para a partida e conseguir os três pontos contra um grande adversário.

Além de França e Senegal, o Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque. Os dois mais bem classificados avançam direto para a segunda fase. Os oito melhores terceiros dentre os 12 grupos também passam para a pré oitavas de final.