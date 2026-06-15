Senegal demonstrou nesta segunda-feira, 15, no MetLife Stadium, que não esqueceu a perda no tapetão do título da Copa Africana de Nações. A equipe chega para esta Copa do Mundo ainda na bronca com o ocorrido em janeiro, no Marrocos.

A seleção de Senegal enfrenta a França nesta terça, às 16h (de Brasília), no estádio em Nova Jersey. A partida abre o grupo I da Copa do Mundo, que ainda tem Iraque e Noruega.

O técnico Pape Thiaw ainda que tentou esquecer os episódios com a Confederação Africana de Futebol. Ainda assim, demonstrou a sua insatisfação na entrevista coletiva, organizada pela Fifa na véspera da partida.

“É verdade que não gostaria de voltar a esse tema porque para mim somos campões africanos. Depois dessa final, não pude participar da conferência de imprensa e vocês sabem de tudo o que aconteceu. Agora, é estar bem preparado para fazer uma boa partida e um ótimo início de Copa do Mundo”, disse.

A polêmica maior ficou por conta da marcação de um pênalti nos acréscimos de Malick Diouf em Brahim Díaz. O meia-atacante marroquino errou uma cavadinha desastrosa e a partida foi para a prorrogação. Nesse intervalo Thiaw ordenou que os jogadores se retirassem de campo para não serem vítimas da injustiça.

Coube ao atacante Sadio Mané contornar a situação e fazer a equipe voltar à campo. Na prorrogação, Pape Gueye garantiu o título em campo. Posteriormente, a Confederação Africana retirou o título de Senegal, puniu a seleção também financeiramente e anunciou Marrocos como o campeão.

A relação de Thiaw com a imprensa não tem sido das melhores. O treinador foi recebido com vaias na sala de entrevistas, em Rabat, após a confusão, e, por mais que alguns jornalistas tentassem contemporizar, Thiaw deixou o local.

Thiaw, desta vez, estava mais tranquilo, mas pediu para que a imprensa não acreditasse em tudo que via nas redes sociais. O treinador foi acusado de querer deixar a delegação após supostos problemas com a entrada nos EUA.

“Fomos bem recebidos em solo americano e tudo que foi feito fez parte do protocolo. Acredito que não devemos dar muita atenção a tudo que sai nas redes sociais”, completou.