A CAF (Confederação Africana de Futebol) anunciou oficialmente que acatou recurso da Federação Marroquina de Futebol, que tira o título da Copa Africana de Nações de Senegal. Em nota publicada nesta terça-feira, 17, a entidade declara a seleção de Marrocos como vencedora do torneio.
A final disputada no dia 18 de janeiro teve seu “resultado” revertido com base na ameaça de Senegal deixar o campo após marcação de pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos do segundo tempo. Alguns jogadores senegaleses chegaram a ir para o vestiário.
Com a volta do elenco, Brahim Díaz, do Real Madrid, bateu o pênalti com cavadinha, perdeu e o jogo foi para a prorrogação, após o empate por 0 a 0. No tempo extra, Pape Gueye fez o gol da vitória senegalesa.
O comunicado da CAF
O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu, em aplicação do artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), declarar a seleção nacional do Senegal derrotada por W.O. na final da Copa Africana de Nações TotalEnergies CAF Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado ratificado com um placar de 3 a 0 a favor da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF).