A CAF (Confederação Africana de Futebol) anunciou oficialmente que acatou recurso da Federação Marroquina de Futebol, que tira o título da Copa Africana de Nações de Senegal. Em nota publicada nesta terça-feira, 17, a entidade declara a seleção de Marrocos como vencedora do torneio.

A final disputada no dia 18 de janeiro teve seu “resultado” revertido com base na ameaça de Senegal deixar o campo após marcação de pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos do segundo tempo. Alguns jogadores senegaleses chegaram a ir para o vestiário.

Com a volta do elenco, Brahim Díaz, do Real Madrid, bateu o pênalti com cavadinha, perdeu e o jogo foi para a prorrogação, após o empate por 0 a 0. No tempo extra, Pape Gueye fez o gol da vitória senegalesa.

O comunicado da CAF