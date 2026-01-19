A Copa Africana de Nações embaralhou a atualização desta segunda-feira, 19, do ranking da Fifa. O campeão Senegal e o vice Marrocos são os destaques da lista. As sete primeiras posições foram mantidas, com o Brasil na quinta colocação.
A Espanha (1877,18 pontos) lidera o ranking, seguida da Argentina (1873,33) e da França (1870) no pódio. Inglaterra (1834,12), Brasil (1760,46), Portugal (1760,38) e Holanda (1756,27) ocupam da quarta a sétima colocação.
O Marrocos (1736,57) aparece em oitavo, tendo subido três posições. A seleção ficou com o vice-campeonato da Copa Africana disputada em casa. Na final, Brahim Díaz perdeu um pênalti no último minuto do tempo regulamentar. Na prorrogação, Pape Gueye acertou um chutaço e deu o título para Senegal. Com o resultado, Senegal (1706,83) subiu sete posições e alcançou a 12ª posição.
Outras atualizações envolvendo times africanos foram as subidas de 12 posições de Nigéria (1581,55) e Camarões (1482,39), na 26ª e na 45ª posição respectivamente. O Egito (1556,71) galgou quatro posições e chegou a 31ª.
Ranking da Fifa
- Espanha — 1877.18 pontos
- Argentina — 1873.33 pontos
- França — 1870 pontos
- Inglaterra — 1834.12 pontos
- Brasil — 1760.46 pontos
- Portugal — 1760.38 pontos
- Holanda — 1756.27 pontos
- Bélgica — 1730.71 pontos
- Alemanha — 1724.15 pontos
- Croácia — 1716.88 pontos
- Marrocos — 1716.34 pontos
- Itália — 1702.06 pontos
- Colômbia — 1701.30 pontos
- Estados Unidos — 1681.88 pontos
- México — 1675.75 pontos
- Uruguai — 1672.62 pontos
- Suíça — 1654.69 pontos
- Japão — 1650.12 pontos
- Senegal — 1648.07 pontos
- Irã — 1617.02 pontos