A Copa Africana de Nações embaralhou a atualização desta segunda-feira, 19, do ranking da Fifa. O campeão Senegal e o vice Marrocos são os destaques da lista. As sete primeiras posições foram mantidas, com o Brasil na quinta colocação.

A Espanha (1877,18 pontos) lidera o ranking, seguida da Argentina (1873,33) e da França (1870) no pódio. Inglaterra (1834,12), Brasil (1760,46), Portugal (1760,38) e Holanda (1756,27) ocupam da quarta a sétima colocação.

O Marrocos (1736,57) aparece em oitavo, tendo subido três posições. A seleção ficou com o vice-campeonato da Copa Africana disputada em casa. Na final, Brahim Díaz perdeu um pênalti no último minuto do tempo regulamentar. Na prorrogação, Pape Gueye acertou um chutaço e deu o título para Senegal. Com o resultado, Senegal (1706,83) subiu sete posições e alcançou a 12ª posição.

Outras atualizações envolvendo times africanos foram as subidas de 12 posições de Nigéria (1581,55) e Camarões (1482,39), na 26ª e na 45ª posição respectivamente. O Egito (1556,71) galgou quatro posições e chegou a 31ª.

Ranking da Fifa